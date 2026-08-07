السعودية تحذّر من هجمات وشيكة تستهدف أراضيها

نقلت وكالة " " عن مسؤول قوله إن تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات مسلحة لشن هجمات وشيكة على ، بتوجيه من وبالتنسيق مع جماعة الحوثيين.

وأضاف المسؤول أن المملكة تستغرب هذه التقارير في وقت تواصل فيه الرياض جهودها لخفض التصعيد والتوصل إلى حل سلمي للأزمات في المنطقة.

وأكد أن ستتخذ كل التدابير اللازمة للرد على أي عدوان يستهدف أراضيها أو مصالحها، مشيراً إلى أن الهجمات المحتملة قد تطال مواقع مدنية واقتصادية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ والمطارات.

ولفت المسؤول إلى أن المملكة رصدت عمليات نقل لطائرات مسيّرة وصواريخ، ما يعزز احتمال تنفيذ هجمات منسقة من والجنوب.