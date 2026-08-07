السعودية تحذّر من هجمات وشيكة تستهدف أراضيها

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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي قوله إن تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات عراقية مسلحة لشن هجمات وشيكة على المملكة، بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وبالتنسيق مع جماعة الحوثيين.
وأضاف المسؤول أن المملكة تستغرب هذه التقارير في وقت تواصل فيه الرياض جهودها لخفض التصعيد والتوصل إلى حل سلمي للأزمات في المنطقة.
وأكد أن السعودية ستتخذ كل التدابير اللازمة للرد على أي عدوان يستهدف أراضيها أو مصالحها، مشيراً إلى أن الهجمات المحتملة قد تطال مواقع مدنية واقتصادية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ والمطارات.
ولفت المسؤول إلى أن المملكة رصدت عمليات نقل لطائرات مسيّرة وصواريخ، ما يعزز احتمال تنفيذ هجمات منسقة من الشمال والجنوب.