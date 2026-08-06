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عربي-دولي

ضمن برنامج طويل الأمد.. إسرائيل وأميركا تنجحان في اختبار جيل جديد من منظومة "آرو"

Lebanon 24
06-08-2026 | 23:25
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ضمن برنامج طويل الأمد.. إسرائيل وأميركا تنجحان في اختبار جيل جديد من منظومة آرو
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قامت إسرائيل والولايات المتحدة، أمس الخميس، بإجراء اختبار وصف بأنه "ناجح" لجيل جديد من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي-الأميركي "آرو". 
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وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فقد أشرفت منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، على إجراء الاختبار، وذلك ضمن برنامج طويل الأمد لتقييم وتطوير منظومة أسلحة "آرو" التي تستخدمها دول أخرى بينها ألمانيا.
وبحسب "فوكس نيوز" لم يُفصح المسؤولون عن تفاصيل إضافية بشأن التمرين، لكنهم أكدوا أنه يدعم عمليات التحديث المستمرة للصاروخ الاعتراضي.

ويُعدّ نظام "آرو" خط الدفاع الأساسي لإسرائيل ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وهو الطبقة العليا في شبكة الدفاع الصاروخي متعددة المستويات، والتي تشمل أيضا نظام مقلاع داود، والقبة الحديدية، ونظام العارضة الحديدية قيد التطوير.

وجاء الاختبار الذي أجري أمس الخميس، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن وطهران المفاوضات بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد توقف الهجمات الأميركية.

 وقد عملت إسرائيل والولايات المتحدة معا على تطوير هذا النظام لسنوات، إذ ساهمت واشنطن في تمويل ودعم تحديثه المستمر.
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الإسرائيلي

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