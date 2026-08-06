ضمن برنامج طويل الأمد.. إسرائيل وأميركا تنجحان في اختبار جيل جديد من منظومة "آرو"

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قامت والولايات المتحدة، أمس الخميس، بإجراء اختبار وصف بأنه "ناجح" لجيل جديد من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي-الأميركي "آرو".وبحسب شبكة " "، فقد أشرفت منظمة الدفاع الصاروخي ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، على إجراء الاختبار، وذلك ضمن برنامج طويل الأمد لتقييم وتطوير منظومة أسلحة "آرو" التي تستخدمها دول أخرى بينها .وبحسب " نيوز" لم يُفصح المسؤولون عن تفاصيل إضافية بشأن التمرين، لكنهم أكدوا أنه يدعم عمليات التحديث المستمرة للصاروخ الاعتراضي.ويُعدّ نظام "آرو" الأساسي لإسرائيل ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وهو الطبقة في شبكة الدفاع الصاروخي متعددة المستويات، والتي تشمل أيضا نظام مقلاع داود، والقبة الحديدية، ونظام العارضة الحديدية قيد التطوير.وجاء الاختبار الذي أجري أمس الخميس، في الوقت الذي تواصل فيه وطهران المفاوضات بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح ، بعد توقف الهجمات الأميركية.وقد عملت إسرائيل والولايات المتحدة معا على تطوير هذا النظام لسنوات، إذ ساهمت واشنطن في تمويل ودعم تحديثه المستمر.