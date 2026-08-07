الذهب عالق بين هرمز والفيدرالي.. هل يتجه نحو 5 آلاف دولار؟

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة هامشية بلغت 0.03%، مسجلاً 4242.07 دولاراً للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة عند 4300.26 دولار.وفي بقية ، تراجعت الفضة 0.1% إلى 61.46 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بالنسبة نفسها إلى 1727.73 دولاراً.وجاء الأداء الحذر بعد تقارير إيرانية عن استهداف ما وصفته بـ"أهداف معادية" في مضيق هرمز، وإعلانها نيتها منع السفن الأميركية والإسرائيلية من عبوره.وتزامن ذلك مع حديث مسؤولين إيرانيين عن اقتراب اتفاق مع سلطنة عُمان لإعادة فتح ممرات الشحن، فيما أثار إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم على قوات الحكومة المدعومة سعودياً مخاوف من اتساع الصراع.وكان الذهب قد تجاوز 4300 دولار مؤقتاً، الخميس، بدعم من التفاؤل بشأن اتفاق هرمز، قبل أن يفقد مكاسبه مع عودة التوتر وارتفاع المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة إلى استمرار التضخم.وتمنح الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 60% لرفع أسعار الفائدة في أيلول، بعدما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش مستعد لزيادة تكاليف الاقتراض إذا بقي التضخم مرتفعاً. واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى 100.وقال كبير محللي الأسواق لدى "IG" توني سيكامور إن التحركات الأخيرة قد تؤكد تشكل قاع للذهب قرب 3942 دولاراً، وهو أدنى مستوى سجله في أواخر حزيران.وأضاف أن بقاء السعر فوق هذا المستوى قد يدعم صعوده نحو المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 4489 دولاراً، فيما قد يفتح اختراقه المستدام الطريق باتجاه خمسة آلاف دولار.وأشار إلى أن تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية، المقرر صدوره الجمعة، سيكون عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كان ارتفاع الذهب سيستمر أم يفقد زخمه. (انفستنغ)