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صحة

الكوليرا تتفشى في تشاد

Lebanon 24
07-08-2026 | 02:56
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الكوليرا تتفشى في تشاد
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أعلنت وزارة الصحة التشادية ارتفاع حصيلة تفشي الكوليرا في البلاد إلى 13 وفاة و239 إصابة، منذ الإعلان رسمياً عن انتشار العدوى في 24 تموز.
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وأفادت النشرة الرسمية للوزارة بأن معدل الوفيات بلغ 5.4%، ما يعكس خطورة الوضع الوبائي في المناطق الأكثر تضرراً.

وتركز التفشي بصورة رئيسية في محافظة حجر لميس والعاصمة نجامينا، التي سجلت وحدها 11 من إجمالي الوفيات خلال آب.

وفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، تلقى نحو 50 ألفاً و800 شخص اللقاح المضاد للكوليرا منذ إعلان التفشي رسمياً، رغم تسجيل الوفيات الأولى في 13 حزيران.

وتأتي الأزمة الصحية في تشاد بالتزامن مع تفش مماثل للكوليرا في عدد من الدول الأفريقية، بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
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