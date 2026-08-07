الكوليرا تتفشى في تشاد

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وأفادت النشرة الرسمية للوزارة بأن معدل الوفيات بلغ 5.4%، ما يعكس خطورة الوضع الوبائي في المناطق الأكثر تضرراً.وتركز التفشي بصورة رئيسية في محافظة حجر لميس والعاصمة نجامينا، التي سجلت وحدها 11 من إجمالي الوفيات خلال آب.وفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، تلقى نحو 50 ألفاً و800 شخص اللقاح المضاد للكوليرا منذ إعلان التفشي رسمياً، رغم تسجيل الوفيات الأولى في 13 حزيران.وتأتي الأزمة الصحية في تشاد بالتزامن مع تفش مماثل للكوليرا في عدد من ، بينها الوسطى وجمهورية ونيجيريا.