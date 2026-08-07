انتهاء اليوم الأول من محادثات الانتقال السياسي في فنزويلا.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

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انطلقت أمس الخميس في كراكاس محادثات مدعومة من بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وممثلين عن لبحث عملية الانتقال السياسي في البلاد، وفق ما أفادت .وتأتي هذه المحادثات بعد سبعة أشهر من قيام القوات الأميركية بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وتولي ديلسي رودريغيز الرئاسة الوكالة، حيث تدير شؤون البلاد تحت أنظار .ويأمل الفنزويليون في أن يمهد هذا الحوار الطريق لإجراء انتخابات في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي تعاني من أزمة حادة.ومن أبرز الغائبين عن المحادثات ماريا كورينا ماتشادو، الشخصية المفضلة لدى المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، التي لم تتلق دعوة للمشاركة.وتمثل المعارضة بدلا منها دينورا فيغويرا التي عادت إلى فنزويلا من منفاها الأربعاء.وتترأس فيغويرا تكتل المعارضة الذي فاز بالغالبية في الجمعية الوطنية عام 2015، في آخر انتخابات برلمانية حظيت باعتراف واسع من .في المقابل، يمثل الحكومة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة بالوكالة.وصرحت فيغيرا لقناة "تيليفن" التلفزيونية، لدى وصولها إلى قائلة: "نحن نركز على الافتتاح الرسمي هذا الأسبوع لعملية الحوار هذه التي تسعى إلى استعادة المؤسسات الديموقراطية".ودعت فيغيرا إلى إجراء تغييرات في المحكمة والمجلس الوطني للانتخابات، وهما مؤسستان واجهتا انتقادات واسعة لمصادقتهما على إعادة انتخاب مادورو عام 2024.ورفضت المعارضة النتيجة حينها وأعلنت فوزها، منددة بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق.وفي ختام جلسة الأولى للحوار، أفاد الطرفان بأنهما اتفقا على إجراء مفاوضات بحسن نية، وبأنهما سيسعيان للتوصل إلى "حل سياسي وسلمي وديموقراطي ودستوري"، وذلك وفقا لبيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.ورحبت الأميركية بوفد فيغويرا مع "بدء المحادثات المباشرة" مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا.وذكّرت الوزارة أن هذه المحادثات "تمثل فرصة فريدة"، وحضت "جميع الأطراف المعنية على دعم هذا الجهد لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الفنزويلي".