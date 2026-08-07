تأييد ترامب لم ينقذه.. أوغلز يخسر تمهيديات تينيسي

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خسر عضو الكونغرس الأميركي آندي أوغلز الانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية تينيسي أمام منافسه تشارلي هاتشر، رغم حصوله على دعم ، في هزيمة نادرة لمرشح يؤيده الرئيس.وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس" فوز هاتشر بـ53.3% من الأصوات، مقابل 46.8% لأوغلز، بعد فرز 95% من مراكز الاقتراع.وسيواجه هاتشر، المفوض الزراعي السابق في تينيسي، المرشح تشاز مولدر، الذي فاز في انتخابات حزبه التمهيدية بنسبة 40.9%.وشكل الاقتراع الاختبار الأول لخريطة دوائر مجلس النواب الأميركي التي أعاد المشرعون الجمهوريون في الولاية رسمها خلال أيار، بعد إضعاف المحكمة الحماية التي يوفرها قانون حقوق التصويت للناخبين من الأقليات.ويشغل الجمهوريون حالياً ثمانية من مقاعد تينيسي التسعة في الكونغرس، ويستهدفون الفوز بجميع المقاعد خلال انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.وجاءت هزيمة أوغلز بعد جدل أثاره منشور له عبر منصة "إكس"، وصفته منظمات إسلامية أميركية ومشرعون ديمقراطيون بأنه معاد للمسلمين. وأدان لمجلس المنظمات الإسلامية في أسامة جمال التصريحات، مؤكداً أن الكراهية والتمييز لا مكان لهما في البلاد.وفي المقابل، حظي هاتشر بدعم حاكم تينيسي بيل لي، وخاض حملته بصفته مرشحاً مؤيداً لترامب، مركزاً على خلفيته الزراعية وشعار العمل وخدمة المواطنين. (الاناضول)