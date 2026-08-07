بوتين قد يختبر تماسك الناتو بهجوم محدود ضد إحدى الدول.. تقرير استخباراتي أميركي يكشف

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كشفت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن قد يسعى إلى اختبار تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر تنفيذ هجوم محدود ضد إحدى الدول الأعضاء خلال السنوات المقبلة، في تقييم جديد يمثل تحولاً عن تقديرات سابقة رجّحت تجنب استفزاز الحلف ما دامت الحرب في مستمرة.وترى الاستخبارات الأميركية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السيناريوهات المحتملة قد تشمل هجمات إلكترونية أو عمليات هجينة تنفذها قوات غير معلنة الهوية، وصولاً إلى توغل محدود، مع توقع ارتفاع مستوى المخاطر تدريجياً بين الوقت الراهن وعام 2029.ولفت مسؤولون أميركيون، بحسب التقرير، إلى أن قد يكون أكثر استعداداً للمخاطرة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها ، بما في ذلك الضربات المتواصلة، وتباطؤ المكاسب الميدانية، وارتفاع التوقعات الداخلية بتحقيق انتصار في الحرب.كما ربط التقرير هذا التقييم بتنامي المخاوف بشأن مخزونات الذخائر الأميركية، مشيراً إلى نقص محتمل في عدد من الأنظمة والذخائر الرئيسية، من بينها صواريخ باتريوت الاعتراضية، ومنظومات ثاد (THAAD) وستينغر (Stinger)، إضافة إلى صواريخ الضربة الدقيقة (PrSM) وصواريخ أتاكمز (ATACMS)، وذلك بعد سنوات من الدعم العسكري لأوكرانيا والإنفاق العسكري المرتفع، بما في ذلك خلال عملية "الغضب الملحمي" ضد .