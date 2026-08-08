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عربي-دولي

روسيا: حادثة الطائرة المسيرة بألمانيا استفزاز ملفق

Lebanon 24
08-08-2026 | 01:27
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روسيا: حادثة الطائرة المسيرة بألمانيا استفزاز ملفق
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رفضت السفارة الروسية في برلين، يوم الجمعة، ما يشتبه بأنه هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركزا رئيسيا للشحن الجوي في ألمانيا هذا الأسبوع، ووصفته بأنه "استفزاز ملفق"، قائلة إنه مثال آخر على توجيه الاتهامات لروسيا دون أدلة.
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وأوضحت قالت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان في قناتها على "تلغرام"، تعليقا على الحادثة التي وقعت ليلة الأربعاء: "الخطر الرئيسي الذي يهدد ألمانيا اليوم لا يتمثل في ما يسمى بـ’الهجمات الهجينة‘ المزعومة من موسكو، والتي هي غير موجودة عمليا، بل في السياسيين الذين يحيكون بحماس سيناريوهات لحرب وشيكة مع روسيا ويعرضون على المواطنين الألمان المشاركة فيها".

كما أعربت السفارة الروسية عن قلقها إزاء الهستيريا المعادية لروسيا في ألمانيا، وجاء في البيان: "تعرب السفارة عن قلقها إزاء الموجة الجديدة من الهستيريا المعادية لروسيا في ألمانيا".

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت اكتشاف طائرة مسيرة تحمل عبوة ناسفة داخل المنطقة الأمنية في مطار لايبزيغ/هاله شرق ألمانيا، في حادث وُصف بأنه "سيناريو هجوم هجين" وخطير للغاية.

واختتمت السفارة قائلة: "في نهاية المطاف، ساهمت سلسلة من ’المصادفات السعيدة‘ في تجنب وقوع خسائر بشرية، والحفاظ على طائرة أوكرانية تحمل أطنانا من الأسلحة الأوروبية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقديم مثال للجمهور على ’هجوم هجين‘ على ألمانيا، وتأجيج العداء ضد روسيا في وسائل الإعلام، وإطلاق تحقيق رسمي في عمل إرهابي مشتبه به تورطت فيه دولة أجنبية".
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