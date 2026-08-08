بسبب هجومه على بزشكيان.. القضاء الإيراني يلاحق معمّماً بارزاً

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أحالت السلطات القضائية في رجل الدين والسياسي محمد باقر خرازي إلى المحكمة الخاصة برجال الدين، متخذةً بحقه إجراءات قانونية ومتابعة جنائية عاجلة إثر تصريحاته الأخيرة التي أثارت موجة واسعة من الجدل.وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية ، أصغر جهانغير، استدعاء خرازي رسمياً، موضحاً أن التحقيق معه يقع حصراً ضمن صلاحيات هذه المحكمة الخاصة بالمعممين، ومؤكداً أن نتائج الإجراءات ستُعلن للرأي العام فور استكمال الدراسة القضائية.وكان خرازي، الذي يشغل موقع لـ" إيران"، قد شنّ هجوماً علنياً على الرئيس مسعود بزشكيان، واصفاً إياه بـ"غير المناسب" لمنصب الرئاسة والمفتقر للوعي الكافي بقضايا والجمهورية الإسلامية، كما وجه انتقادات حادة لمجلس صيانة لإجازته ترشحه، وهاجم مستشارين مقربين من القيادة.وتجاوزت تصريحات خرازي الشأن المحلي إلى زعم استقالة بزشكيان عشرات المرات والتلميح لموقف المرشد، ما استدعى نفياً رسمياً وتكذيباً من مكتب القيادة والرئاسة، إلى جانب دعوته المثيرة للجدل لنقل الاضطرابات الداخلية وإثارة الفتن العرقية والاجتماعية إلى داخل .