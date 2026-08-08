تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مفاوضات هرمز شارفت على النهاية.. وتحديد مسارٍ مؤطّر للملاحة

Lebanon 24
08-08-2026 | 08:27
A-
A+
مفاوضات هرمز شارفت على النهاية.. وتحديد مسارٍ مؤطّر للملاحة
مفاوضات هرمز شارفت على النهاية.. وتحديد مسارٍ مؤطّر للملاحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز اقتربت من مراحلها النهائية، معقباً بأن التوصل إلى تفاهمات حول مسارات عبور مؤقتة لا يعني بأي حال من الأحوال إعادة فتح المضيق بشكل كامل.
Advertisement

وأوضح عراقجي، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المحادثات تركزت على تفاصيل تعقيدات حركة المرور البحرية، حيث يجري تحديد مسار مؤقت للملاحة يعتمد حصراً على الخرائط والترتيبات التي وضعتها القوات المسلحة الإيرانية، متوقعاً بلوغ نتائج حاسمة في وقت قريب جداً.

وربط الوزير الإيراني إعادة الفتح الشامل للمضيق باستيفاء شروط سياسية وأمنية أخرى؛ في مقدمتها قيام الولايات المتحدة بتعويض طهران عما وصفه بـ"انتهاك التفاهم" المبرم سابقاً، مشيراً إلى أن البند الخامس من الاتفاق ينص صراحة على اتخاذ إيران ترتيبات خاصة لإعادة الحركة الملاحية إلى طبيعتها.

وتزامنت تصريحات عراقجي مع تأكيدات أطلقها المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين محبي، شدد فيها على أن إنهاء قيود الملاحة في المضيق مرهون بقبول واشنطن بالشروط الإيرانية ووقف تدخلها في المسار التفاوضي الإقليمي، بما يعزز تمسك طهران بربط ملف المضيق بالتفاهمات الشاملة مع الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
عراقجي: تم تحديد المسار الذي اختارته إيران في مضيق هرمز بناء على اعتبارات أمنية
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: ناقلة النفط التي فُجرت بلغم بحري في هرمز انحرفت عن المسار الذي حددته إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: 8 سفن تغيّر مسارها قبالة عُمان وسط تشديدات الملاحة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: ندعو للعودة فورا إلى طاولة المفاوضات ونؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

أعلن وزير الخارجية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:40 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-08-09
Lebanon24
04:40 | 2026-08-09
Lebanon24
04:34 | 2026-08-09
Lebanon24
04:32 | 2026-08-09
Lebanon24
04:31 | 2026-08-09
Lebanon24
04:30 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24