مفاوضات هرمز شارفت على النهاية.. وتحديد مسارٍ مؤطّر للملاحة

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أعلن عباس عراقجي، أن المفاوضات الجارية مع سلطنة بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز اقتربت من مراحلها النهائية، معقباً بأن التوصل إلى تفاهمات حول مسارات عبور مؤقتة لا يعني بأي حال من الأحوال إعادة فتح المضيق بشكل كامل.وأوضح عراقجي، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للرئيس مسعود بزشكيان، أن المحادثات تركزت على تفاصيل تعقيدات حركة المرور البحرية، حيث يجري تحديد مسار مؤقت للملاحة يعتمد حصراً على الخرائط والترتيبات التي وضعتها القوات المسلحة ، متوقعاً بلوغ نتائج حاسمة في وقت قريب جداً.وربط الوزير الإيراني إعادة الشامل للمضيق باستيفاء شروط سياسية وأمنية أخرى؛ في مقدمتها قيام بتعويض عما وصفه بـ"انتهاك التفاهم" المبرم سابقاً، مشيراً إلى أن البند الخامس من الاتفاق ينص صراحة على اتخاذ ترتيبات خاصة لإعادة الحركة الملاحية إلى طبيعتها.وتزامنت تصريحات عراقجي مع تأكيدات أطلقها المتحدث باسم ، الجنرال حسين محبي، شدد فيها على أن إنهاء قيود الملاحة في المضيق مرهون بقبول بالشروط الإيرانية ووقف تدخلها في المسار التفاوضي الإقليمي، بما يعزز تمسك طهران بربط ملف المضيق بالتفاهمات الشاملة مع الولايات المتحدة.