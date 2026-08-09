تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"لا تكشفوا هويتكم".. رسالة إسرائيلية لمواطنيها في اليونان

Lebanon 24
09-08-2026 | 04:45
A-
A+
لا تكشفوا هويتكم.. رسالة إسرائيلية لمواطنيها في اليونان
لا تكشفوا هويتكم.. رسالة إسرائيلية لمواطنيها في اليونان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها الموجودين في اليونان من المشاركة أو الاقتراب من تجمعات احتجاجية واسعة مؤيدة للفلسطينيين، ودعتهم إلى توخي الحذر وتجنب أي مظاهر تكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية.

وبحسب "Times of Israel"، تستعد منظمات مؤيدة للفلسطينيين لتنظيم "يوم غضب" ضد الحرب في غزة، يشمل 36 موقعاً في أنحاء اليونان، مع التركيز على مناطق يرتادها السياح الإسرائيليون عادة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تحذير سفر خاص، إنها تنصح الإسرائيليين في اليونان بالابتعاد عن مواقع التظاهر والتجمعات الكبيرة، وتجنب أي احتكاك أو مواجهة مع المتظاهرين، بسبب احتمال حصول اضطرابات.

كما أوصت الوزارة بإخفاء الرموز الإسرائيلية واليهودية، وعدم نشر الموقع الجغرافي مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي التحذير في ذروة موسم السفر، بينما يوجد عدد كبير من الإسرائيليين في اليونان، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية لهم. وبحسب بيانات سلطة المطارات الإسرائيلية، من المقرر أن تغادر نحو 50 رحلة من مطار بن غوريون إلى اليونان اليوم وحده.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اردوغان: معارضة إسرائيل واليونان لشراء تركيا طائرات إف-35 "لا مكان لها في عالمي"
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة اليونان: لا يجب استخدام مضيق هرمز كورقة مساومة
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": العمل جار على سحب كاميرات المراقبة لكشف هوية الفاعلين
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
من أصول لبنانيّة... ألمانيا تكشف هويّة منفذ "هجوم برلين"
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الإسرائيلية

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اليهودية

إسرائيل

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-09
Lebanon24
16:21 | 2026-08-09
Lebanon24
16:00 | 2026-08-09
Lebanon24
15:45 | 2026-08-09
Lebanon24
15:30 | 2026-08-09
Lebanon24
15:00 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24