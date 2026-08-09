"لا تكشفوا هويتكم".. رسالة إسرائيلية لمواطنيها في اليونان

حذرت مواطنيها الموجودين في من المشاركة أو الاقتراب من تجمعات احتجاجية واسعة مؤيدة للفلسطينيين، ودعتهم إلى توخي الحذر وتجنب أي مظاهر تكشف هويتهم أو .

وبحسب "Times of Israel"، تستعد منظمات مؤيدة للفلسطينيين لتنظيم "يوم غضب" ضد الحرب في غزة، يشمل 36 موقعاً في أنحاء اليونان، مع التركيز على مناطق يرتادها السياح الإسرائيليون عادة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تحذير سفر خاص، إنها تنصح الإسرائيليين في اليونان بالابتعاد عن مواقع التظاهر والتجمعات الكبيرة، وتجنب أي احتكاك أو مواجهة مع المتظاهرين، بسبب احتمال حصول اضطرابات.

كما أوصت الوزارة بإخفاء الرموز الإسرائيلية واليهودية، وعدم نشر الموقع الجغرافي مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي التحذير في ذروة موسم السفر، بينما يوجد عدد كبير من الإسرائيليين في اليونان، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية لهم. وبحسب بيانات سلطة المطارات الإسرائيلية، من المقرر أن تغادر نحو 50 رحلة من مطار بن غوريون إلى اليونان اليوم وحده.