لماذا ستضطر إدارة ترامب إلى قبول فرض رسوم على مضيق هرمز؟

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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في الأسابيع التي تلت انهيار مذكرة التفاهم بين وإيران، استغلت واشنطن وطهران الوقت لتعزيز مواقفهما في حال استئناف المفاوضات. بالنسبة للولايات المتحدة، اتخذ هذا الأمر في الغالب شكل تهديدات صريحة من الرئيس نفسه، وتلميحات إلى أن حملة قصف أميركية أكثر شمولاً ضد أهداف استراتيجية إيرانية مطروحة على الطاولة. أما بالنسبة لإيران، فالاستراتيجية مألوفة: ضمان الحد الأدنى المطلق لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز".وبحسب الموقع: "يستمر المسؤولون الأميركيون والإيرانيون في تقديم روايات متضاربة حول وضع المفاوضات؛ فعلى الرغم من تصريحات ترامب المتكررة بأن طهران تتوسل للتوصل إلى اتفاق، يؤكد الإيرانيون عدم وجود أي محادثات جارية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبدو أن كلا الجانبين متفقان على أن أي اتفاق مرتقب سيركز على مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي أثبت الحرس الثوري الإسلامي قدرته على إغلاقه متى شاء. وطُرحت عدة مقترحات بين وعُمان، الدولتين الواقعتين على طرفي المضيق؛ ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، فمن المؤكد أن إيران ستحتفظ بنفوذ أكبر على حركة الملاحة في المضيق مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب في شباط".وتابع الموقع: "السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت أي اتفاقية تُبرم بين طهران ومسقط ستتضمن رسوم عبور أو ضرائب. من جانبها، ترفض إدارة ترامب رفضاً قاطعاً الموافقة على أي هيكل للرسوم، لأنه سيوفر للحكومة إيرادات إضافية، وسيمثل دليلاً واضحاً على أن حرب ترامب الاستباقية كانت خطأً استراتيجياً. وفي إشارة إلى مضيق هرمز، أكد ماركو روبيو الموقف الأميركي في تموز قائلاً: "إذا أرسينا سابقة في تسمح لدولة ما بالسيطرة على ممر مائي دولي، وفرض رسوم عبور... فإننا بذلك نخلق سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم". بالطبع، لا يُعدّ السماح بفرض رسوم أو نظام رسوم إيراني أمرًا مثاليًا. قبل الحرب، كان من الصعب تصوّر مثل هذا السيناريو الافتراضي، فكان المضيق آنذاك حرًا ومفتوحًا، وكان ما يقارب 120 إلى 150 سفينة تعتمد على هذا الطريق يوميًا لنقل منتجاتها إلى العملاء في كل أنحاء العالم. ترغب الولايات المتحدة في عودة إيران إلى الوضع الراهن، إلا أن الأخيرة لا تنوي فعل ذلك، وتوقع غير ذلك هو جهل تام بكيفية تطور الأحداث منذ ذلك الحين".وأضاف الموقع: "منحت حرب ترامب إيران ذريعة مثالية لاستغلال موقعها الجغرافي، ولم يتردد الإيرانيون في ذلك. في البداية، كان هدف طهران من إغلاق مضيق هرمز هو زيادة الضغط على واشنطن، وفي نهاية المطاف إقناع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بالضغط على ترامب لإنهاء الحرب. لكن مع مرور الوقت، أصبح مضيق هرمز، بالإضافة إلى الموقف الأكثر عدوانية تجاه جيرانها عمومًا، ذا قيمة أكبر بكثير: ورقة استراتيجية يمكن لإيران استخدامها كلما هدد ترامب بتسريع العمليات العسكرية. وبالتالي، أصبح إعادة فتح المضيق الآن بنفس أهمية احتواء البرنامج النووي الإيراني، إن لم يكن أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة؛ والسؤال هو كيف يتم ذلك".وبحسب الموقع: "حاول ترامب في البداية تحقيق هذا الهدف بالقوة العسكرية، على أمل أن تُضعف الضربات الأميركية القدرات العسكرية الإيرانية إلى حدٍّ يُجبر الحرس الثوري الإيراني على التوقف عن استهداف السفن؛ إلا أن هذه الاستراتيجية بالغت في تقدير قدرة الجيش الأميركي على تغيير حسابات طهران الاستراتيجية، وقللت من شأن قدرة تصنيع وإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ رخيصة الثمن على نطاق واسع. كل ضربة أميركية لم تُؤكد إلا قناعة الحكومة الإيرانية بأن الحرب مسألة وجودية بالنسبة لها. فبدلاً من الاستسلام، ردّت إيران بالهجوم، مستهدفةً السفن التي تسلك الطريق الجنوبي قرب سواحل عُمان، وموضحةً أن تكثيف القصف الأميركي سيُجبر إيران على شنّ المزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الخليج".وتابع الموقع: "فشلت محاولات الجيش الأميركي لإعادة مضيق تايوان إلى وضعه قبل شباط، ومن المرجح أن تستمر في الفشل. إذا سعت إدارة ترامب إلى الخروج من حرب لا نهاية لها، فإن أفضل خيار أمامها هو قبول فرض رسوم أو نظام رسوم على هذا الممر المائي الإقليمي الحيوي. لا شك أن المتشددين في الكونغرس سيرفضون هذا بشدة، وسيجد بعض حلفاء ترامب السياسيين صعوبة في شرح جاذبية مثل هذه الخطة، ولكن إذا كان الخيار بين دفع الرسوم أو خوض صراع لا نهاية له، فإن الخيار الأول هو الأفضل. قد لا ترغب إدارة ترامب في دفع ثمن امتياز استخدام المضيق، لكن قرارها بخوض الحرب في المقام الأول هو ما خلق الوضع الذي تعيشه الولايات المتحدة الآن؛ للسياسات الخاطئة عواقب غير مقصودة. لحسن الحظ، لن تكون الرسوم في المضيق نهاية العالم؛ فلن تكون هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها دولة تقع بجوار ممر مائي حيوي شكلاً من أشكال التعويض. ولعل أبرز مثال على ذلك هو مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا، حيث يساهم مالكو السفن في صندوق تطوعي تديره ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، لتمويل المساعدة الملاحية والسلامة البحرية وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وبالتالي، فإن تطبيق ترتيب مماثل في مضيق هرمز لن يشكل سابقة، بل قد تنظر شركات الشحن وشركات التأمين التي تغطيها إلى هذه المدفوعات التطوعية على أنها تصب في مصلحتها الخاصة إذا ساهمت في منع وقوع كوارث أو حوادث أكثر تكلفة".وأضاف الموقع: "لا جدوى من تجاهل الحقيقة الواضحة: قبول الولايات المتحدة للرسوم أو الغرامات الإيرانية سيكون اعترافاً محرجاً بأن إيران باتت الآن طرفاً رئيسياً في مضيق هرمز. علاوة على ذلك، وبحسب قيمة هذه الرسوم، سيحصل الإيرانيون على إيرادات لم تكن متاحة لهم قبل الحرب. لكن حتى هذا السيناريو ليس بالسوء الذي يتصوره الكثيرون. ففي الواقع، تتضاءل قوة إيران مع مرور كل شهر، ولا تقف دول الخليج العربي مكتوفة الأيدي أمام الوضع الراهن الجديد، بل على العكس، تتكيف جيران طهران بشكل متزايد مع تحركات إيران من خلال الاستفادة من خطوط الأنابيب التي تتجاوز المضيق تمامًا، واستكشاف مشاريع مستقبلية تجعل بنيتها التحتية للطاقة أكثر متانة وأقل عرضة للاختناق في نقطة واحدة. فتستخدم المملكة العربية خط أنابيبها العابر للبلاد من الشرق إلى الغرب لتصدير المزيد من النفط الخام عبر البحر الأحمر. ورغم أن هذا المسار البديل لا يزال عرضة لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران، ولا يعوض بشكل كامل عن فقدان حركة النقل المعتادة في مضيق هرمز، إلا أنه مكّن المملكة من تجنب توقف الإنتاج بشكل كامل. وينطبق الأمر نفسه على الإمارات العربية المتحدة، التي تُصدّر المزيد من النفط الخام عبر محطة تصدير الفجيرة، الواقعة خارج المضيق. وقد ارتفعت حصة الفجيرة من صادرات الإمارات إلى 66% في تموز، بعد أن كانت 51% في الشهر السابق. ولن تؤدي تحركات إيران خلال الحرب إلا إلى تعزيز رغبة منتجي النفط في الخليج العربي في تنويع مساراتهم، مما يقلل من قدرة طهران على عرقلة تدفقات الطاقة في ".وختم الموقع: "تتواصل المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. إذا ما وصل الأمر إلى حدّ فرض رسوم المرور، فعلى صانعي السياسة التريث والهدوء. إن التنازل عن هذه النقطة سيكون الطريقة الأكثر فعالية للولايات المتحدة لإخراج نفسها من صراع أحمق بأقل تكلفة".