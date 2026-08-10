كيف وقع نتنياهو في فخ منشور مفبرك حول نووي إيران؟

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كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وأعده الصحفي رونين بيرغمان، عن استناد بنيامين إلى تصريح "مفبرك" وغير موثوق منسوب إلى قائد أحمد وحيدي، لاستخدامه في التحذير من استمرار البرنامج الإيراني.وبحسب التحقيق، بدأ تداول الاقتباس المزعوم في 5 آب عبر حساب هندي على منصة "إكس" يدعى "ريتيكا" دون إرفاق أي مصدر، وزُعم فيه أن وحيدي صرح بأن بلاده لن تجري أي نقاش بشأن اليورانيوم المخصب أو الأسلحة النووية وستواصل العمل عليها ما دامت وتل أبيب تمتلكان ترسانة نووية.وأوضح التحقيق رحلة انتشار الخبر؛ إذ أُعيد نشره بعد ساعات عبر حساب إسرائيلي بارز باسم "Mossad Commentary"، ثم تبنته "القناة 14" وقدمته كـ"اعتراف مباشر"، قبل أن يعيد يائير نتنياهو نشره، ليصل أخيراً إلى رئيس الوزراء الذي استخدمه رسمياً في كلمة ألقاها بمراسم في ، قائلاً: "سمعنا اليوم قائد الحرس الثوري أعلن صراحة عزم مواصلة تطوير أسلحتها النووية".وامتدت الرواية المزيفة لتصل إلى الأوساط الأمريكية؛ حيث شارك السفير الأميركي لدى مايك والتز التقرير قبل أن يحذفه، كما نشرت قناة "فوكس نيوز" تقريراً حوله قبل أن تعود وتعدله موضحة أن التصريحات أُخرجت من سياقها وجرى تضخيمها، متجاهلة غياب أي تسجيل أو مصدر أصلي تثبت صدور هذا التصريح عن المسعى الإيراني.