تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيف وقع نتنياهو في فخ منشور مفبرك حول نووي إيران؟

Lebanon 24
10-08-2026 | 16:29
A-
A+
كيف وقع نتنياهو في فخ منشور مفبرك حول نووي إيران؟
كيف وقع نتنياهو في فخ منشور مفبرك حول نووي إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وأعده الصحفي رونين بيرغمان، عن استناد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تصريح "مفبرك" وغير موثوق منسوب إلى قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، لاستخدامه في التحذير من استمرار البرنامج النووي الإيراني.
Advertisement

وبحسب التحقيق، بدأ تداول الاقتباس المزعوم في 5 آب عبر حساب هندي على منصة "إكس" يدعى "ريتيكا" دون إرفاق أي مصدر، وزُعم فيه أن وحيدي صرح بأن بلاده لن تجري أي نقاش بشأن اليورانيوم المخصب أو الأسلحة النووية وستواصل العمل عليها ما دامت واشنطن وتل أبيب تمتلكان ترسانة نووية.

وأوضح التحقيق رحلة انتشار الخبر؛ إذ أُعيد نشره بعد ساعات عبر حساب إسرائيلي بارز باسم "Mossad Commentary"، ثم تبنته "القناة 14" الإسرائيلية وقدمته كـ"اعتراف مباشر"، قبل أن يعيد يائير نتنياهو نشره، ليصل أخيراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي استخدمه رسمياً في كلمة ألقاها بمراسم في القدس، قائلاً: "سمعنا اليوم قائد الحرس الثوري أعلن صراحة عزم إيران على مواصلة تطوير أسلحتها النووية".

وامتدت الرواية المزيفة لتصل إلى الأوساط الأمريكية؛ حيث شارك السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز التقرير قبل أن يحذفه، كما نشرت قناة "فوكس نيوز" تقريراً حوله قبل أن تعود وتعدله موضحة أن التصريحات أُخرجت من سياقها وجرى تضخيمها، متجاهلة غياب أي تسجيل أو مصدر أصلي تثبت صدور هذا التصريح عن المسعى الإيراني.
مواضيع ذات صلة
كيف تنظر أميركا إلى نتنياهو وسط الخلاف حول إيران؟ "معاريف" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 03:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فخ اللذة السريعة: كيف يؤثر الدماغ على خياراتنا اليومية؟
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 03:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية عن مصادر: نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغّر علموا بقرار إلغاء الهجوم على إيران من منشور ترامب
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 03:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب في منشور على تروث سوشال: إيران تواجه تضخما هائلا
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 03:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الأمم المتحدة

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-08-10
Lebanon24
16:33 | 2026-08-10
Lebanon24
16:00 | 2026-08-10
Lebanon24
16:00 | 2026-08-10
Lebanon24
15:58 | 2026-08-10
Lebanon24
14:41 | 2026-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24