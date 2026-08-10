كيف وقع نتنياهو في فخ منشور مفبرك حول نووي إيران؟

كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وأعده الصحفي رونين بيرغمان، عن استناد رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إلى تصريح "مفبرك" وغير موثوق منسوب إلى قائد الحرس الثوري الإيراني
أحمد وحيدي، لاستخدامه في التحذير من استمرار البرنامج النووي
الإيراني.
وبحسب التحقيق، بدأ تداول الاقتباس المزعوم في 5 آب عبر حساب هندي على منصة "إكس" يدعى "ريتيكا" دون إرفاق أي مصدر، وزُعم فيه أن وحيدي صرح بأن بلاده لن تجري أي نقاش بشأن اليورانيوم المخصب أو الأسلحة النووية وستواصل العمل عليها ما دامت واشنطن
وتل أبيب تمتلكان ترسانة نووية.
وأوضح التحقيق رحلة انتشار الخبر؛ إذ أُعيد نشره بعد ساعات عبر حساب إسرائيلي بارز باسم "Mossad Commentary"، ثم تبنته "القناة 14" الإسرائيلية
وقدمته كـ"اعتراف مباشر"، قبل أن يعيد يائير نتنياهو نشره، ليصل أخيراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
الذي استخدمه رسمياً في كلمة ألقاها بمراسم في القدس
، قائلاً: "سمعنا اليوم قائد الحرس الثوري أعلن صراحة عزم إيران على
مواصلة تطوير أسلحتها النووية".
وامتدت الرواية المزيفة لتصل إلى الأوساط الأمريكية؛ حيث شارك السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة
مايك والتز التقرير قبل أن يحذفه، كما نشرت قناة "فوكس نيوز" تقريراً حوله قبل أن تعود وتعدله موضحة أن التصريحات أُخرجت من سياقها وجرى تضخيمها، متجاهلة غياب أي تسجيل أو مصدر أصلي تثبت صدور هذا التصريح عن المسعى الإيراني.