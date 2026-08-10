نُقل في عربة طعام إلى طائرة عسكرية.. هذا ما حصل مع ترامب في تركيا بسبب إيران!

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ونقلت صحيفة " بوست" عن مسؤول أميركي أن التهديد استدعى تغيير ترتيبات المغادرة، فيما أفادت "نيويورك تايمز" بأن نُقل داخل عربة مخصصة للطعام إلى طائرة عسكرية.



ووفق صحيفة واشنطن بوست، استُخدمت هذه الخطة بسبب تهديد استهدف ترامب وطائرة الرئاسة الأميركية.



وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول أميركي مطلع على العملية ومواد راجعتها الصحيفة تدعم الرواية أنه بعد صعود ترامب على متن طائرة (إير فورس وان) القديمة أمام الكاميرات في أنقرة، نقل سرا بواسطة شاحنة تموين بالمطار إلى طائرة أصغر، وهي طائرة من طراز سي-32 إيه تابعة للقوات الجوية.



وذكرت الصحيفة أن عملية التمويه هذه جاءت استجابة لتهديد موثوق استهدف ترامب.



وفي الواقعة الأحدث، ذكر الصحفيون الذين ظنوا أنهم يسافرون مع ترامب على متن طائرة (إير فورس وان) القديمة، التي استخدمت فعليا كطعم، أنهم تلقوا تعليمات بإبقاء ستائر النوافذ في مقصورة الصحافة مغلقة. وقالت الصحيفة إن بعض موظفي اعتقدوا أيضا أن الرئيس كان على متن الطائرة.



وعندما سأله الصحفيون لاحقا عن سبب اضطرارهم إلى إبقاء ستائر النوافذ مغلقة خلال الرحلة، قال ترامب إن السبب هو أنهم كانوا "على الأرجح في رحلة خطيرة". وتابع قائلا "لكن إذا ذهبت، فستذهبون أيضا. أليس كذلك؟".



وقالت الصحيفة إن الطائرة من طراز سي-32 إيه التي استقلها ترامب حلقت إلى بريطانيا ووصلت حوالي الساعة 10:20 مساء، ثم وصلت طائرة الرئاسة ووسائل الإعلام بعد دقائق. وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح كيف تمت إعادة ترامب من الطائرة سي-32 إيه إلى طائرة (إير فورس وان) الأقدم.



وأفاد فريق الصحفيين المرافقين لترامب بأنه نزل سلالم طائرة الرئاسة الأقدم في الساعة 10:56 مساء بالتوقيت المحلي. ورفع يده بإشارة السلام للصحفيين لكنه لم يتوجه إليهم للتحدث معهم. ثم أمضى بعض الوقت في تحية أفراد القوات المسلحة قبل أن يتوجه إلى الطائرة الجديدة المقدمة من قطر. كشفت تقارير أميركية أن تهديداً إيرانياً باغتيال الرئيس دفع إلى تنفيذ عملية تضليل سرية خلال مغادرته الشهر الماضي.ونقلت صحيفة " بوست" عن مسؤول أميركي أن التهديد استدعى تغيير ترتيبات المغادرة، فيما أفادت "نيويورك تايمز" بأن نُقل داخل عربة مخصصة للطعام إلى طائرة عسكرية.ووفق صحيفة واشنطن بوست، استُخدمت هذه الخطة بسبب تهديد استهدف ترامب وطائرة الرئاسة الأميركية.وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول أميركي مطلع على العملية ومواد راجعتها الصحيفة تدعم الرواية أنه بعد صعود ترامب على متن طائرة (إير فورس وان) القديمة أمام الكاميرات في أنقرة، نقل سرا بواسطة شاحنة تموين بالمطار إلى طائرة أصغر، وهي طائرة من طراز سي-32 إيه تابعة للقوات الجوية.وذكرت الصحيفة أن عملية التمويه هذه جاءت استجابة لتهديد موثوق استهدف ترامب.وفي الواقعة الأحدث، ذكر الصحفيون الذين ظنوا أنهم يسافرون مع ترامب على متن طائرة (إير فورس وان) القديمة، التي استخدمت فعليا كطعم، أنهم تلقوا تعليمات بإبقاء ستائر النوافذ في مقصورة الصحافة مغلقة. وقالت الصحيفة إن بعض موظفي اعتقدوا أيضا أن الرئيس كان على متن الطائرة.وعندما سأله الصحفيون لاحقا عن سبب اضطرارهم إلى إبقاء ستائر النوافذ مغلقة خلال الرحلة، قال ترامب إن السبب هو أنهم كانوا "على الأرجح في رحلة خطيرة". وتابع قائلا "لكن إذا ذهبت، فستذهبون أيضا. أليس كذلك؟".وقالت الصحيفة إن الطائرة من طراز سي-32 إيه التي استقلها ترامب حلقت إلى بريطانيا ووصلت حوالي الساعة 10:20 مساء، ثم وصلت طائرة الرئاسة ووسائل الإعلام بعد دقائق. وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح كيف تمت إعادة ترامب من الطائرة سي-32 إيه إلى طائرة (إير فورس وان) الأقدم.وأفاد فريق الصحفيين المرافقين لترامب بأنه نزل سلالم طائرة الرئاسة الأقدم في الساعة 10:56 مساء بالتوقيت المحلي. ورفع يده بإشارة السلام للصحفيين لكنه لم يتوجه إليهم للتحدث معهم. ثم أمضى بعض الوقت في تحية أفراد القوات المسلحة قبل أن يتوجه إلى الطائرة الجديدة المقدمة من قطر.

وكان ترامب قد استقل طائرة الرئاسة التي تم تجديدها في الآونة الأخيرة والمقدمة من قطر متجها إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، لكنه صعد بشكل مفاجئ إلى طائرة رئاسية أقدم عند مغادرته البلاد، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مدى أمان الطائرة الجديدة.



وكانت الرحلة إلى قمة حلف شمال الأطلسي هي أول رحلة دولية للطائرة الجديدة، التي أثارت عمليات تحديثها السريعة تساؤلات حول تكلفتها وأمنها. وجاءت الرحلة في وقت تصاعدت فيه حدة الأعمال القتالية مع ، الواقعة على الحدود مع تركيا.



وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" قبل مغادرة أنقرة إنه سيستخدم طائرة الرئاسة القديمة ذات اللون الأزرق الفاتح "من أجل الأيام الخوالي" للسفر من أنقرة إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في ميلدنهول في بريطانيا في حين توقفت الطائرة الجديدة في نفسها ليتسنى ⁠للعسكريين هناك تفقدها.





