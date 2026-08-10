هجمات روسية جديدة على أوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد بضربات أعمق

قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجمات روسية جديدة بصواريخ باليستية استهدفت ومدنا أوكرانية كبرى، في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستصعد ضرباتها ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وقال الحاكم العسكري لإقليم زابوريجيا، إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليغرام، في ساعة مبكرة من الثلاثاء، إن منشآت صناعية وبنى تحتية تعرضت للاستهداف في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفي العاصمة كييف، أفادت تقارير أولية بإصابة شخص، بينما قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن دوي انفجارات سمع في المدينة، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ، بالتزامن مع نشر طواقم الطوارئ.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بأن شنت هجوما جديدا بالصواريخ الباليستية، فيما حذر سلاح الجو الأوكراني من توجه صواريخ باليستية نحو مدن سومي وخاركيف وتشيرنيهيف.

زيلينسكي يتوعد بضربات أعمق

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان زيلينسكي أن ستنفذ مزيدا من الضربات ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية، عقب تأكيد كييف شن هجوم على قطاع الروسي في مدينة توبولسك بسيبيريا.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، الاثنين، إن أوكرانيا ستواصل مهاجمة أهداف في عمق روسيا، بهدف إظهار لموسكو أن التوصل إلى السلام أمر ضروري.

وجدد الرئيس الأوكراني تحذيراته من الدعم العسكري الذي تقدمه لروسيا، قائلا إن تسلمت دفعة إضافية من الصواريخ الباليستية من بيونغ يانغ، وتستعد لاستقبال دفعة أخرى من الجنود الكوريين الشماليين، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وأشار إلى أن الأسلحة الشمالية شهدت مزيدا من التطوير بالتعاون مع روسيا، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا لدول في آسيا.

وكان زيلينسكي قد قال مطلع الأسبوع إن روسيا قد تتلقى عددا أكبر بكثير من القوات الكورية الشمالية لدعم حربها في أوكرانيا مقارنة بالتقديرات السابقة، مقدرا العدد بما يصل إلى 50 ألف جندي.