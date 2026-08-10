تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجمات روسية جديدة على أوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد بضربات أعمق

Lebanon 24
10-08-2026 | 23:23
A-
A+
هجمات روسية جديدة على أوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد بضربات أعمق
هجمات روسية جديدة على أوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد بضربات أعمق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجمات روسية جديدة بصواريخ باليستية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية كبرى، في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستصعد ضرباتها ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وقال الحاكم العسكري لإقليم زابوريجيا، إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليغرام، في ساعة مبكرة من الثلاثاء، إن منشآت صناعية وبنى تحتية تعرضت للاستهداف في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفي العاصمة كييف، أفادت تقارير أولية بإصابة شخص، بينما قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن دوي انفجارات سمع في المدينة، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ، بالتزامن مع نشر طواقم الطوارئ.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بأن روسيا شنت هجوما جديدا بالصواريخ الباليستية، فيما حذر سلاح الجو الأوكراني من توجه صواريخ باليستية نحو مدن سومي وخاركيف وتشيرنيهيف.

زيلينسكي يتوعد بضربات أعمق

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان زيلينسكي أن أوكرانيا ستنفذ مزيدا من الضربات ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية، عقب تأكيد كييف شن هجوم على قطاع النفط الروسي في مدينة توبولسك بسيبيريا.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، الاثنين، إن أوكرانيا ستواصل مهاجمة أهداف في عمق روسيا، بهدف إظهار لموسكو أن التوصل إلى السلام أمر ضروري.

وجدد الرئيس الأوكراني تحذيراته من الدعم العسكري الذي تقدمه كوريا الشمالية لروسيا، قائلا إن موسكو تسلمت دفعة إضافية من الصواريخ الباليستية من بيونغ يانغ، وتستعد لاستقبال دفعة أخرى من الجنود الكوريين الشماليين، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وأشار إلى أن الأسلحة الكورية الشمالية شهدت مزيدا من التطوير بالتعاون مع روسيا، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا لدول في آسيا.

وكان زيلينسكي قد قال مطلع الأسبوع إن روسيا قد تتلقى عددا أكبر بكثير من القوات الكورية الشمالية لدعم حربها في أوكرانيا مقارنة بالتقديرات السابقة، مقدرا العدد بما يصل إلى 50 ألف جندي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتلى بضربات روسية ليلية على أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هجمات روسية بشرق أوكرانيا وسقوط قتلى وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربات روسية على موانئ أوكرانيا.. وإغراق سفينتي شحن
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: الدفاعات تتصدّى لهجمات بمسيّرات روسية وسقوط حطام في منطقتين بكييف
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

أوكرانيا

الكورية

الشمالي

التزام

الشمال

روسيا

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2026-08-11
Lebanon24
05:16 | 2026-08-11
Lebanon24
04:30 | 2026-08-11
Lebanon24
04:29 | 2026-08-11
Lebanon24
04:21 | 2026-08-11
Lebanon24
04:00 | 2026-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24