حادثة في جبل الشيخ...هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

أعلن الجيش وقوع حادثة في منطقة ، عطلت نشاطه العملياتي، داعيا السلطات لملاحقة المتورطين قضائيا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال الليل، وصل ثلاثة مدنيين إسرائيليين إلى منطقة جبل الشيخ وعبروا الحدود إلى الأراضي . وتم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة لتحديد مواقعهم وإعادتهم إلى الأراضي ".

وأضاف البيان أنه "تم تحويل المدنيين المحتجزين إلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وأدان الجيش الإسرائيلي بشدة مثل هذه الحوادث، التي تعد حادثة إضافية تعطل النشاط العملياتي للجنود في المنطقة وتعرضهم للخطر، وفق بيانه.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يتوجب على سلطات إنفاذ القانون ملاحقة المتورطين قضائيا ومنع هؤلاء الأفراد من تكرار ارتكاب مثل هذا الفعل، الذي يشكل جريمة جنائية".ش