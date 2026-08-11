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عربي-دولي

روسيا تستعد للتعاون مع قطر والسعودية

Lebanon 24
11-08-2026 | 02:30
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روسيا تستعد للتعاون مع قطر والسعودية
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تستعد روسيا لتوقيع وثائق بشأن ممر النقل الدولي "شمال-جنوب" مع قطر والسعودية وعدد من الدول الأخرى، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن وزارة النقل الروسية.

وقالت الوزارة ردا على سؤال حول الخطط المستقبلية بشأن ممر النقل الدولي "شمال -جنوب": "إضافة إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع إيران والبحرين وأفغانستان وعُمان، يجري إعداد وثائق مماثلة مع قطر والسعودية وعدد من الدول الأخرى. وتعرب دول في الخليج وجنوب شرق آسيا عن اهتمامها باستخدام مرافق الموانئ (المرتبطة بممر النقل هذا)".

وأضافت الوزارة أنه تجري دراسة مسارات إلى باكستان، وكذلك عبر أفغانستان، على أن تتوافق مع مشروع سكة الحديد العابرة لأفغانستان.

وممر النقل الدولي "شمال-جنوب" عبارة عن طريق متعدد الوسائط يبلغ طوله 7200 كيلومتر، ويربط بين سان بطرسبورغ الروسية وميناء مومباي الهندي. ويضم الممر ثلاثة مسارات هي المسار العابر لبحر قزوين (يعتمد على سكك الحديد والموانئ)، والمساران الغربي والشرقي البرّيان.

وفي أيار 2023 وقعت روسيا وإيران وثائق لاستكمال بناء الجزء الأخير من خط السكك الحديدية ضمن المسار الغربي للممر، وهو قسم رشت-أستارا في إيران. وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.6 مليار يورو، منها 1.3 مليار يورو قرض روسي، والباقي تمويل إيراني.

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