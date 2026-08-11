إعصار "دولفين" يضرب وسط الصين..وتحذيرات من الفيضانات

توغل الإعصار دولفين اليوم الثلاثاء بشكل أكبر في إقليم هوبي مما أدى إلى إغلاق مناطق سياحية وتعليق مشروعات بناء، في وقت حذر فيه خبراء الأرصاد من مخاطر هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجبلية في الإقليم.



Advertisement

ويعد دولفين أقوى إعصار يضرب هذا العام، إذ صاحبه نظام عواصف قوي بشكل غير معتاد قطع نحو ستة آلاف كيلومتر قبل وصوله إلى اليابسة مطلع الأسبوع. واجتاح الإعصار الساحل الشرقي للصين مصحوبا بكتلة سحابية ممتدة لمساحة واسعة.

وتعرض إقليم هوبي، وهو مركز رئيسي لتصنيع السيارات والإلكترونيات المتقدمة ويقطنه أكثر من 58 مليون نسمة، لإعصارين نادرين الشهر الماضي في أعقاب إعصار مايساك الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا.



وأطلق اليوم مجددا تحذيرا من الأمطار الغزيرة بمستوى اللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار، مع توقعات بأن يشهد شمال غرب هوبي هطول أمطار يصل إلى 250 مليمترا خلال 24 ساعة.



وأصدرت سلطات هوبي تحذيرا باللون الأصفر لمدن منها شيانغيانغ وسويتشو، مشيرة إلى ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.



كما أطلقت السلطات في إقليم خنان إنذارا باللون الأحمر بحدوث سيول مع استمرار في دفع الرطوبة شمالا.

وستمتد آثار العاصفة حتى ، الواقعة على مسافة تزيد على ألف كيلومتر شمالي هوبي. وفعّلت أربع مناطق في ضواحي العاصمة المستوى الأول من إجراءات الطوارئ لمواجهة السيول، في وقت تستعد فيه المدينة لهطول أمطار تتجاوز ثلث متوسط إجمالي الأمطار السنوي خلال 24 ساعة بداية من وقت متأخر الثلاثاء.