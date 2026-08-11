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عربي-دولي

إعصار "دولفين" يضرب وسط الصين..وتحذيرات من الفيضانات

Lebanon 24
11-08-2026 | 02:43
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إعصار دولفين يضرب وسط الصين..وتحذيرات من الفيضانات
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توغل الإعصار دولفين اليوم الثلاثاء بشكل أكبر في إقليم هوبي وسط الصين مما أدى إلى إغلاق مناطق سياحية وتعليق مشروعات بناء، في وقت حذر فيه خبراء الأرصاد من مخاطر هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجبلية في شمال غرب الإقليم.

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ويعد دولفين أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام، إذ صاحبه نظام عواصف قوي بشكل غير معتاد قطع نحو ستة آلاف كيلومتر قبل وصوله إلى اليابسة مطلع الأسبوع. واجتاح الإعصار الساحل الشرقي للصين مصحوبا بكتلة سحابية ممتدة لمساحة واسعة.

وتعرض إقليم هوبي، وهو مركز رئيسي لتصنيع السيارات والإلكترونيات المتقدمة ويقطنه أكثر من 58 مليون نسمة، لإعصارين نادرين الشهر الماضي في أعقاب إعصار مايساك الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم مجددا تحذيرا من الأمطار الغزيرة بمستوى اللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستويات الإنذار، مع توقعات بأن يشهد شمال غرب هوبي هطول أمطار يصل إلى 250 مليمترا خلال 24 ساعة.

وأصدرت سلطات هوبي تحذيرا باللون الأصفر لمدن منها شيانغيانغ وسويتشو، مشيرة إلى ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

كما أطلقت السلطات في إقليم خنان إنذارا باللون الأحمر بحدوث سيول مع استمرار العاصفة في دفع الرطوبة شمالا.

وستمتد آثار العاصفة حتى بكين، الواقعة على مسافة تزيد على ألف كيلومتر شمالي هوبي. وفعّلت أربع مناطق في ضواحي العاصمة المستوى الأول من إجراءات الطوارئ لمواجهة السيول، في وقت تستعد فيه المدينة لهطول أمطار تتجاوز ثلث متوسط إجمالي الأمطار السنوي خلال 24 ساعة بداية من وقت متأخر من اليوم الثلاثاء.

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