مباحثات سعودية عراقية لتعزيز التعاون العسكري والأمني

بحث وزير الدّفاع السّعودي خالد ، ومدير مكتب للقوّات المسلّحة العراقيّة الشمري، العلاقات السّعوديّة- العراقيّة في المجال العسكري والدّفاعي، والتطورات الإقليميّة".

وأكد الجانبان أهميّة مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقّق أمن المنطقة واستقرارها".

وأكّد بن سلمان أنّ " ستقف دومًا مع لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره، لما فيه مصلحة العراق وشعبه الشّقيق".