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عربي-دولي

مباحثات سعودية عراقية لتعزيز التعاون العسكري والأمني

Lebanon 24
13-08-2026 | 12:45
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مباحثات سعودية عراقية لتعزيز التعاون العسكري والأمني
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بحث وزير الدّفاع السّعودي خالد بن سلمان آل سعود، ومدير مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة العراقيّة عبد الأمير الشمري، العلاقات السّعوديّة- العراقيّة في المجال العسكري والدّفاعي، والتطورات الإقليميّة".

وأكد الجانبان أهميّة مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقّق أمن المنطقة واستقرارها".

وأكّد بن سلمان أنّ "السعودية ستقف دومًا مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره، لما فيه مصلحة العراق وشعبه الشّقيق".

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