مباحثات سعودية عراقية لتعزيز التعاون العسكري والأمني

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
بحث وزير الدّفاع السّعودي خالد بن سلمان آل سعود، ومدير مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة العراقيّة عبد الأمير الشمري، العلاقات السّعوديّة- العراقيّة في المجال العسكري والدّفاعي، والتطورات الإقليميّة".
وأكد الجانبان أهميّة مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقّق أمن المنطقة واستقرارها".
وأكّد بن سلمان أنّ "السعودية ستقف دومًا مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره، لما فيه مصلحة العراق وشعبه الشّقيق".