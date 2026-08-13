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إقتصاد

وزير الطاقة الأميركي: إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي "كرهينة"

Lebanon 24
13-08-2026 | 23:18
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وزير الطاقة الأميركي: إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي كرهينة
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رأى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ان إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي "كرهينة" وإرهاب جيرانها، معتبرا أن الاستراتيجية التي تتبعها طهران "خاسرة"، ومتوقعاً تراجع قدرتها على إحداث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
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وقال رايت، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن إيران لا تزال قادرة على التسبب بصعوبات اقتصادية في المنطقة، لكنه رأى أن قدرتها على تعطيل حركة التجارة وإمدادات الطاقة آخذة في التراجع.

وتابع: "إيران تحاول ابتزاز الاقتصاد العالمي وإرهاب جيرانها. لقد كوّنت ترسانة ضخمة. فهل تسبب مشاكل في المنطقة؟ بالتأكيد".

ولفت وزير الطاقة الأميركي إلى أن هذه الاستراتيجية "خاسرة في النهاية"، وستؤدي، بحسب تقديره، إلى انهيار النظام الإيراني مع تعرض اقتصاده لمزيد من الضغوط.

وأشار إلى أن قدرة إيران على "إحداث الصعوبات تتضاءل"، في مقابل تزايد قدرة الولايات المتحدة على مرافقة المنتجات وتأمين خروجها من المنطقة.


وقال وزير الطاقة الأميركي إن ما يتراوح بين 8 و9 ملايين برميل من النفط يومياً يمر حالياً عبر مضيق هرمز، في مؤشر على استمرار حركة الإمدادات رغم الاضطرابات التي شهدها الممر خلال المواجهة مع إيران.

وأعرب رايت عن تفاؤله بمسار أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تدور حالياً حول متوسط وطني يبلغ 4 دولارات للغالون.

وقال إن إدارة ترامب تستهدف خفض متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني إلى نحو 3 دولارات للغالون، لكنه لم يحدد موعداً دقيقاً لتحقيق ذلك.
 
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