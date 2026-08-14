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عربي-دولي

مصر وباكستان تبحثان خفض التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
14-08-2026 | 13:20
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مصر وباكستان تبحثان خفض التصعيد في المنطقة
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أفادت الخارجية المصرية، بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لخفض التصعيد واستعادة التهدئة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، فضلاً عن الترتيبات الأمنية الإقليمية.

كما تبادل عبد العاطي وإسحاق دار الرؤى بشأن سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون، وفق البيان المصري.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

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