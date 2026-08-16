إيران تبحث عن طرف لحل مشكلات البلاد

قال إن بلاده كان ينبغي أن تمتلك قدرات دفاعية تحول دون تجرؤ أي عدو على مهاجمة أراضيها، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الإمكانات الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أقرّ بوجود مشكلات وتحديات عديدة داخل البلاد، مؤكدًا أن ترحب بأي جهة قادرة على المساهمة في حلها.

وشدد الرئيس على أنه لا توجد خلافات مع أي طرف في الداخل، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في الاستفادة من جميع الأطراف والقدرات التي يمكن أن تساعد في معالجة المشكلات التي تواجه البلاد.

وتأتي تصريحات بزشكيان في ظل ضغوط وتحديات متزايدة تواجه إيران، على المستويين الداخلي والخارجي.