تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تبحث عن طرف لحل مشكلات البلاد

Lebanon 24
16-08-2026 | 11:57
A-
A+
إيران تبحث عن طرف لحل مشكلات البلاد
إيران تبحث عن طرف لحل مشكلات البلاد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده كان ينبغي أن تمتلك قدرات دفاعية تحول دون تجرؤ أي عدو على مهاجمة أراضيها، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الإمكانات الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أقرّ بزشكيان بوجود مشكلات وتحديات عديدة داخل البلاد، مؤكدًا أن إيران ترحب بأي جهة قادرة على المساهمة في حلها.

وشدد الرئيس الإيراني على أنه لا توجد خلافات مع أي طرف في الداخل، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في الاستفادة من جميع الأطراف والقدرات التي يمكن أن تساعد في معالجة المشكلات التي تواجه البلاد.

وتأتي تصريحات بزشكيان في ظل ضغوط وتحديات متزايدة تواجه إيران، على المستويين الداخلي والخارجي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: ليس لدينا خلافات مع أي أحد في الداخل ونبحث عن أي طرف قادر على حل مشاكل البلاد
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 00:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إسرائيل ليست مشكلة تركيا وحدها بل مشكلة العالم بأسره
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 00:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل سوري لحل المشكلات المزمنة مع لبنان فهل أراد ترامب فعلاً تكليف الشرع مهمة "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 00:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN عن مصادر مطلعة: رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 00:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

الإيراني

بزشكيان

سعود

إيرا

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-08-16
Lebanon24
16:38 | 2026-08-16
Lebanon24
16:33 | 2026-08-16
Lebanon24
16:30 | 2026-08-16
Lebanon24
16:28 | 2026-08-16
Lebanon24
16:27 | 2026-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24