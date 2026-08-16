قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بالمجر

قُتل 12 شخصًا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، إثر انقلاب حافلة سياحية على M3 بالقرب من مفرق فاشاروشناميني في ، فجر اليوم الأحد.

وكانت الحافلة تقل 59 سائحًا بولنديًا وسائقين اثنين، عائدين من رحلة حج إلى البوسنة والهرسك، عندما انقلبت على جانب الطريق وسقطت في حفرة، وفقًا للسلطات المجرية ووزارة الخارجية .

وأعلنت مديرية الوطنية المجرية أن 11 شخصًا لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي لاحقًا في المستشفى، بينما أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح خطيرة.

وواجهت فرق الإنقاذ صعوبة في إخراج عدد من الركاب الذين علقوا أسفل الحافلة، واضطرت إلى استخدام معدات رفع ثقيلة لرفع الجزء الخلفي من المركبة، التي تزن نحو 24 طنًا، والوصول إلى العالقين.

وأغلقت السلطات الطريق المؤدي إلى فاشاروشناميني عقب الحادث، فيما باشرت والشرطة في تحقيقًا في ملابسات الواقعة.

وأعرب رئيس الوزراء البولندي توسك ورئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار عن تعازيهما لأسر الضحايا، مع إشادة الجانب البولندي بجهود فرق الإنقاذ والأطباء في المجر.