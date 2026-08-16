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عربي-دولي

قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بالمجر

Lebanon 24
16-08-2026 | 14:00
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قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بالمجر
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قُتل 12 شخصًا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، إثر انقلاب حافلة سياحية على الطريق السريع M3 بالقرب من مفرق فاشاروشناميني في المجر، فجر اليوم الأحد.

وكانت الحافلة تقل 59 سائحًا بولنديًا وسائقين اثنين، عائدين من رحلة حج إلى البوسنة والهرسك، عندما انقلبت على جانب الطريق وسقطت في حفرة، وفقًا للسلطات المجرية ووزارة الخارجية البولندية.

وأعلنت مديرية إدارة الكوارث الوطنية المجرية أن 11 شخصًا لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي شخص آخر لاحقًا في المستشفى، بينما أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح خطيرة.

وواجهت فرق الإنقاذ صعوبة في إخراج عدد من الركاب الذين علقوا أسفل الحافلة، واضطرت إلى استخدام معدات رفع ثقيلة لرفع الجزء الخلفي من المركبة، التي تزن نحو 24 طنًا، والوصول إلى العالقين.

وأغلقت السلطات الطريق المؤدي إلى فاشاروشناميني عقب الحادث، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة في بولندا تحقيقًا في ملابسات الواقعة.

وأعرب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار عن تعازيهما لأسر الضحايا، مع إشادة الجانب البولندي بجهود فرق الإنقاذ والأطباء في المجر.

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