ترامب يُهدد بقصف عمان... ما السبب؟

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نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، اليوم الاثنين، عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عُمان في حال عرقلت الجهود الأميركية المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك على خلفية المباحثات الجارية بين إيران وعُمان بشأن ترتيبات الملاحة في الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
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وقال مراسل "فوكس نيوز" تري يينغست إنه سأل ترامب عن المفاوضات بين طهران ومسقط، فردّ الرئيس الأميركي بالقول: "إذا حصلت أي عرقلة من عُمان، فسنقصفهم بشدة".
وأوضح يينغست، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ترامب وجّه تحذيراً إلى عُمان من عرقلة الحصار البحري الأميركي والجهود التي تبذلها واشنطن للسيطرة على مضيق هرمز.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المفاوضات المرتبطة بإعادة فتح المضيق الاستراتيجي توتراً، فيما تؤدي عُمان دوراً في الاتصالات مع إيران بشأن ترتيبات الملاحة عبره.