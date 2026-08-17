ترامب يُهدد بقصف عمان... ما السبب؟

نقلت قناة " " الأميركية، اليوم الاثنين، عن تهديده بقصف سلطنة في حال عرقلت الجهود الأميركية المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك على خلفية المباحثات الجارية بين وعُمان بشأن ترتيبات الملاحة في الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

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وقال مراسل " نيوز" تري يينغست إنه سأل عن المفاوضات بين ومسقط، فردّ الرئيس الأميركي بالقول: "إذا حصلت أي عرقلة من عُمان، فسنقصفهم بشدة".

وأوضح يينغست، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ترامب وجّه تحذيراً إلى عُمان من عرقلة الحصار البحري الأميركي والجهود التي تبذلها للسيطرة على مضيق هرمز.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المفاوضات المرتبطة بإعادة فتح المضيق الاستراتيجي توتراً، فيما تؤدي عُمان دوراً في الاتصالات مع إيران بشأن ترتيبات الملاحة عبره.