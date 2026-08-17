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عربي-دولي

سابقة خطيرة.. بغداد تطلب توضيحاً إيرانياً بعد استهداف مقر رئيس حكومة كردستان

Lebanon 24
17-08-2026 | 14:45
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سابقة خطيرة.. بغداد تطلب توضيحاً إيرانياً بعد استهداف مقر رئيس حكومة كردستان
سابقة خطيرة.. بغداد تطلب توضيحاً إيرانياً بعد استهداف مقر رئيس حكومة كردستان photos 0
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بحث وزير الخارجية العراقي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الاعتداء بطائرة مسيّرة على مقر إقامة رئيس حكومة إقليم كردستان.
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ووصف الوزير العراقي الهجوم بأنه "سابقة خطيرة" قد تزيد حدة التوتر في المنطقة، طالباً من طهران توضيح موقفها الرسمي من الاعتداء.

من جهته، أبدى عراقجي استغرابه من الحادث، مؤكداً عدم وجود معلومات تفيد بأن الهجوم انطلق من الأراضي الإيرانية، وأن طهران لا تملك أي مبرر لاستهداف مقر رئيس حكومة الإقليم.

وأضاف أن إيران ستصدر بياناً رسمياً لتوضيح موقفها من الاعتداء.
 
وكان قد أدان رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، الهجمات التي استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مكتب رئيس وزراء الإقليم ومقر إقامة رئيس وكالة الأمن، معتبرا أنها "مرفوضة تماما" وتمثل تصعيدا خطيرا.

ودعا البارزاني الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الدستورية في حماية أمن البلاد واستقرارها، والعمل على منع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

 وأكد أن حماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، بما في ذلك إقليم كردستان، مسؤولية مشتركة، داعيا جميع الأطراف إلى العمل من أجل التهدئة ومنع تصاعد التوترات.

وظهر اليوم، أعلن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تعرض مكتبه الشخصي لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف أيضا مقر رئيس وكالة الأمن في الإقليم.

ودان رئيس الحكومة بشدة ما وصفها بـ"الاعتداءات الإيرانية المتهورة وغير المقبولة"، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن إقليم كردستان واستقراره.

وشدد على أن هذه الهجمات لن تثني حكومة الإقليم عن مواصلة أداء مهامها والعمل على حماية المواطنين.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان قوله إن طائرتين مسيرتين انطلقتا من الحدود الإيرانية، واستهدفتا المكتب الخاص لرئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير وكالة الأمن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل.

وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب أن الهجوم استُخدمت فيه طائرتان مسيرتان مفخختان من طراز "حديد-110″، وأنه، لحسن الحظ، لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

ودان الجهاز الهجوم، مؤكدا أنه مرفوض تماما، وأنه لا يقبله بأي شكل من الأشكال، محملا منفذيه كامل المسؤولية عن جميع التداعيات المترتبة عليه.

 
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