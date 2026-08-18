الإمارات تُطلق بنجاح القمر الاصطناعي "SEO" على متن صاروخ "لونغ مارش-2 سي"

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أكد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "SEO" على متن صاروخ "لونغ مارش-2 سي" من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في الشعبية.ويأتي إطلاق القمر ضمن جهود المركز لتطوير مشاريع فضائية وطنية تعزز قدرات في قطاع الفضاء، وتدعم توجهاتها نحو الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.ويمثل مشروع "SEO" امتداداً لجهود المركز في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الباحثين والمهندسين الإماراتيين من اكتساب خبرات عملية متقدمة في تصميم الأقمار الاصطناعية وتطويرها وتشغيلها، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.وستسهم المهمة في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المرتبطة بالاستدامة والتنمية المستقبلية، من خلال توفير بيانات ومعلومات تساعد في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار.وتسلط مهمة "SEO" الضوء على دور التقنيات الفضائية الحديثة في دعم الجهود الوطنية المرتبطة بأهداف الاستدامة والتنمية الشاملة.وفي هذا الإطار، أشار مدير عام وكالة للفضاء سالم بطي القبيسي إلى ان نجاح إطلاق القمر يأتي "انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجيتها الوطنية للفضاء، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء، وتعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة".وأضاف القبيسي أن المهمة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والأكاديمية في بناء منظومة فضائية متقدمة، تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الأجيال المقبلة من قيادة مستقبل قطاع الفضاء.