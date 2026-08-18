تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

ترامب والسياسة الخارجية: "الإرباك" المتصاعد يضع تحالفات واشنطن أمام الاختبار

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-08-2026 | 04:30
A-
A+
ترامب والسياسة الخارجية: الإرباك المتصاعد يضع تحالفات واشنطن أمام الاختبار
ترامب والسياسة الخارجية: الإرباك المتصاعد يضع تحالفات واشنطن أمام الاختبار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بسبب نهجه في السياسة الخارجية، في ظل سلسلة من المواقف والقرارات التي تبدو، وفق منتقديه، متناقضة مع تقاليد السياسة الأميركية في التعامل مع الحلفاء والخصوم.
Advertisement
 
وترى CNN أن ترامب يواصل الاعتماد على أسلوب يقوم على المفاجأة والضغط والتهديد، فيما يبدو أن العلاقات الشخصية مع قادة الدول تلعب دوراً بارزاً في تحديد مواقفه، حتى عندما يتعلق الأمر بحلفاء تقليديين للولايات المتحدة.
 
وفي أحدث الأمثلة، أمر ترامب وزارة الدفاع الأميركية بتقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مستنداً إلى عدم مشاركة سيول في الحرب ضد إيران، وإلى علاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأشارت CNN إلى أن المناورات بدأت بالفعل وفق الجدول المقرر، فيما تدرس سيول تصريحات ترامب.
 
وفي الوقت نفسه، وجّه ترامب تهديدات شديدة اللهجة إلى سلطنة عُمان على خلفية ملف مضيق هرمز، في وقت تحاول فيه واشنطن إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي بعد الحرب مع إيران. واعتبرت CNN أن هذه التطورات تعكس اتجاهاً متزايداً في سياسة ترامب نحو الضغط على الدول التي لا تستجيب للمطالب الأميركية بالطريقة التي يريدها.
 
الحلفاء والخصوم في حسابات ترامب
 
وبحسب CNN، فإن موقف ترامب من كوريا الجنوبية يكشف جانباً أساسياً من طريقة تفكيره في التحالفات. فالرئيس الأميركي يبدو غاضباً من عدم مساعدة سيول للولايات المتحدة في حربها مع إيران، في حين يحرص في الوقت نفسه على إبراز علاقته الإيجابية مع كيم جونغ أون، رغم كون كوريا الشمالية خصماً نووياً للولايات المتحدة.
 
وتشير الشبكة إلى أن ترامب سبق أن عقد ثلاث قمم مع كيم خلال ولايته الأولى، فيما لم يتمكن حتى الآن في ولايته الثانية من عقد لقاء جديد معه، رغم محاولات أميركية لإعادة إطلاق الاتصالات مع بيونغ يانغ.
 
وتلفت CNN إلى المفارقة في أن ترامب يتعامل مع كوريا الجنوبية، وهي حليف رئيسي لواشنطن وتستضيف آلاف الجنود الأميركيين، بلهجة أكثر تشدداً، بينما يبدي انفتاحاً على الزعيم الكوري الشمالي.
 
وفي برنامج «Inside Politics»، رأت مقدمة CNN دانا باش أن ترامب يبعث برسالة مقلقة إلى الحلفاء عندما يقلص المناورات مع كوريا الجنوبية، بالتزامن مع إشادته بعلاقته مع كيم جونغ أون.
 
إيران تكشف حدود استراتيجية الضغط
 
وتعتبر CNN أن إيران تمثل الاختبار الأصعب لسياسة ترامب الخارجية.
 
فعلى الرغم من تأكيد الإدارة الأميركية أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، لا تزال واشنطن تواجه تحديات في إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة فيه.
 
وفي المقابل، لم تظهر طهران استعداداً واضحاً لتقديم التنازلات التي تريدها واشنطن، ما يضع استراتيجية ترامب القائمة على الضغط الأقصى أمام اختبار حقيقي.
 
وترى الشبكة أن المشكلة لا تكمن فقط في القرارات التي يتخذها ترامب، بل في الطريقة التي تُدار بها السياسة الخارجية الأميركية، حيث تتداخل الملفات المختلفة بصورة متزايدة. فغضب الرئيس من كوريا الجنوبية مرتبط بموقفها من حرب إيران، في حين يرتبط موقفه من عُمان بدورها في ملف مضيق هرمز.
 
هل عدم القدرة على التنبؤ أصبحت استراتيجية؟
 
بحسب التحليل الذي أوردته CNN، فإن ما يعتبره منتقدو ترامب فوضى في السياسة الخارجية قد يكون، من وجهة نظر الرئيس وأنصاره، جزءاً أساسياً من استراتيجية «أميركا أولاً».
 
فالترامبية تقوم على إعادة تعريف العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها، بحيث لا ترى واشنطن التحالفات باعتبارها التزامات أمنية متبادلة فحسب، بل تطالب الشركاء بتحمل كلفة أكبر والدخول في الملفات التي تعتبرها الإدارة الأميركية ذات أولوية.
 
وتشير CNN إلى أن هذا النهج حقق بالفعل بعض النتائج، ولا سيما في دفع حلفاء الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتحمل جزء أكبر من أعباء الأمن.
 
لكن المشكلة، وفق منتقدي الرئيس، تكمن في أن الضغط المستمر والتهديدات المتكررة قد يؤديان إلى نتيجة عكسية، تتمثل في تآكل الثقة بالحليف الأميركي.
 
من القوة إلى الصدقية
 
وتخلص قراءة CNN إلى أن التحدي الأكبر أمام ترامب لا يتمثل في قدرته على فرض نفسه على طاولة المفاوضات، بل في قدرته على تحويل هذه القوة التفاوضية إلى نتائج استراتيجية مستدامة.
 
فقد ينجح الرئيس الأميركي في إجبار حلفائه على زيادة الإنفاق الدفاعي أو تقديم تنازلات تجارية، لكن تكرار التهديدات والتراجعات قد يضعف صورة الولايات المتحدة على المدى البعيد.
 
وفي حالة كوريا الجنوبية تحديداً، ترى CNN أن القرار الأميركي يثير تساؤلات لدى حلفاء واشنطن الآخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول مدى ثبات الالتزام الأميركي بالتحالفات التقليدية.
 
وهكذا، فإن السؤال الذي تطرحه المرحلة المقبلة، بحسب مقاربة CNN، ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إرباك خصومه وحلفائه، بل ما إذا كان هذا الإرباك يمكن أن يتحول إلى استراتيجية ناجحة، أم أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الثقة والصدقية الأميركية دولياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"التزام نيات" يضع سلاح "حزب الله" أمام الاختبار
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 14:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
التصعيد الإسرائيلي جنوبًا يضع الوساطة الأميركية أمام الاختبار الأصعب
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 14:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
العلاقة بين الجيش و"حزب الله" أمام "الاختبار الأخطر"
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 14:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"فاتورة ترامب".. أوروبا أمام اختبار الدفاع
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 14:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

الأميركيين

الإيرانية

الإيراني

الشمالي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-08-18
Lebanon24
07:30 | 2026-08-18
Lebanon24
07:21 | 2026-08-18
Lebanon24
07:03 | 2026-08-18
Lebanon24
07:00 | 2026-08-18
Lebanon24
06:43 | 2026-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24