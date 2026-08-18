تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة من حماس في قصف على غزة

Lebanon 24
18-08-2026 | 12:14
A-
A+
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة من حماس في قصف على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة من حماس في قصف على غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قُتل ستة فلسطينيين وأصيب عشرة آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مقهى في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قادة في حركة حماس.

Advertisement

وأفادت معلومات بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه المقهى، الذي كان يشهد تجمعًا للمواطنين، ما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى، بينهم إصابات وُصفت بالخطيرة، وفق مصادر طبية.

وأشارت المصادر إلى صعوبة التعرف إلى هويات عدد من القتلى بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء، فيما تكتظ المنطقة بمئات خيام النازحين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "عددًا من قادة حركة حماس" الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قواته في القطاع، مشيرًا إلى أن الغارة نُفذت جوًا بهدف "إزالة تهديد محتمل" للقوات الإسرائيلية.

مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا قادة من حماس في منطقة الشاطئ في شمال قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 21:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن استهداف عنصرين من حماس والجهاد في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 21:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسؤول عسكري في حماس بقطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 21:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في "حماس" بغارة على غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 21:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

النازحين

إسرائيل

فلسطين

حماس

خيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:19 | 2026-08-18
Lebanon24
14:15 | 2026-08-18
Lebanon24
14:00 | 2026-08-18
Lebanon24
13:56 | 2026-08-18
Lebanon24
13:23 | 2026-08-18
Lebanon24
13:00 | 2026-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24