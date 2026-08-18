الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة من حماس في قصف على غزة

قُتل ستة فلسطينيين وأصيب عشرة آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مقهى في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، فيما قال الجيش إنه استهدف قادة في حركة .

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وأفادت معلومات بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه المقهى، الذي كان يشهد تجمعًا للمواطنين، ما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى، بينهم إصابات وُصفت بالخطيرة، وفق مصادر طبية.

وأشارت المصادر إلى صعوبة التعرف إلى هويات عدد من القتلى بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء، فيما تكتظ المنطقة بمئات الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "عددًا من قادة حركة حماس" الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قواته في القطاع، مشيرًا إلى أن الغارة نُفذت جوًا بهدف "إزالة تهديد محتمل" للقوات .