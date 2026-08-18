عراقجي: أجبرنا واشنطن على قبول شروطنا

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أكدت الخارجية الإيرانية تحقيق انتصار واسع على الصعيدين الميداني والدبلوماسي، مشددة على أن القوة العسكرية الإيرانية كانت العامل الحاسم في فرض الشروط وتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
ورأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم الموقّعة مع واشنطن تضمنت 13 بندا لصالح إيران مقابل بند واحد فقط لصالح الطرف الأميركي، لافتا إلى أن إسرائيل بذلت جهودا مكثفة لإفشال المذكرة ومنع تنفيذها.
وأضاف، في خلال كلمة له في طهران، أن المواجهة الإيرانية ضد الجيوش الأميركية ستظل محفورة في التاريخ بعد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها بإخضاع طهران، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية باتت "تستجدي" التفاوض وفق الشروط الإيرانية.