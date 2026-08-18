عراقجي: أجبرنا واشنطن على قبول شروطنا

أكدت الخارجية تحقيق انتصار واسع على الصعيدين الميداني والدبلوماسي، مشددة على أن القوة العسكرية الإيرانية كانت العامل الحاسم في فرض الشروط وتوقيع مذكرة التفاهم مع .

ورأى عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم الموقّعة مع تضمنت 13 بندا لصالح مقابل بند واحد فقط لصالح الطرف الأميركي، لافتا إلى أن بذلت جهودا مكثفة لإفشال المذكرة ومنع تنفيذها.

وأضاف، في خلال كلمة له في ، أن المواجهة الإيرانية ضد الجيوش الأميركية ستظل محفورة في التاريخ بعد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها بإخضاع طهران، مشيرا إلى أن باتت "تستجدي" التفاوض وفق الشروط الإيرانية.