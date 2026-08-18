العقوبات الأميركية تستهدف رئيسة الجنائية الدولية

فرضت عقوبات على القاضية اليابانية رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، وفقاً لما أظهره موقع وزارة الخزانة الأميركية.

وتتولى أكاني رئاسة المحكمة الجنائية الدولية منذ آذار 2024، بعدما انتُخبت قاضية في المحكمة عام 2017، وبدأت ولايتها القضائية في آذار 2018.

وتملك أكاني مسيرة مهنية طويلة في مجال والعدالة الجنائية في اليابان، إذ عملت مدعية عامة لنحو 35 عاماً، وشغلت عدداً من المناصب في وزارة العدل، كما تولت منصب سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي قبل انتقالها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبرز اسم أكاني بشكل خاص في ظل الضغوط التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقاتها وقراراتها المتعلقة بعدد من الملفات الدولية، من بينها الحرب في غزة.

كما سبق أن استهدفتها بإجراءات عقابية، على خلفية مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق عام 2023.

تأتي الأميركية الجديدة على أكاني في سياق تصعيد إدارة الرئيس ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، بسبب اعتراض على إجراءات المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ورفضها اختصاص المحكمة في قضايا ترى الولايات المتحدة أنها تتجاوز صلاحياتها.