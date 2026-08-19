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عربي-دولي

ترامب يتوعد إيران بعزلة واسعة.. ويُهدد "أي دولة" تساعدها

Lebanon 24
19-08-2026 | 23:18
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ترامب يتوعد إيران بعزلة واسعة.. ويُهدد أي دولة تساعدها
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بـ"أقسى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة"، متوعدا إيران بعزلة واسعة النطاق وبتداعيات تطال أي دولة أو جهة توفر لها دعما ماليا أو اقتصاديا.
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ولفت ترامب إلى ان الولايات المتحدة منحت إيران "فرصة أكبر من أي وقت مضى" للتوصل إلى صفقة، مضيفا: "للأسف، فشلوا في اغتنامها".

ووصف الرئيس الأميركي الإجراءات الجديدة بأنها "حرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق"، قائلا إن إيران تواجه وضعا شديد الصعوبة بعد تضرر قدراتها العسكرية واقتصادها وعملتها.

ووسع ترامب نطاق تهديداته ليشمل أطرافا خارج إيران، محذرا من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو كياناتها الحكومية بتوفير "شريان حياة" لطهران ستواجه "عواقب اقتصادية هائلة".

وحدد ترامب عددا من الأنشطة التي تستهدفها الحملة، بينها تهريب النفط، وخطوط تبادل العملات، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، وسجلات السفن والشركات الوهمية، مطالبا بوقفها فورا.

ووصف الرئيس الأميركي حملته بأنها "يوم الحسم الاقتصادي"، داعيا حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إليها بهدف عزل إيران.

واعتبر ترامب أن الإجراءات ستحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الخارجية، مجددا في ختام تصريحاته تعهده بأن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".
 
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