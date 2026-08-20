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عربي-دولي

عقب مقتل عاملة إغاثة في غارة على غزة عام 2024.. أستراليا تستدعي سفير إسرائيل

Lebanon 24
20-08-2026 | 01:38
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عقب مقتل عاملة إغاثة في غارة على غزة عام 2024.. أستراليا تستدعي سفير إسرائيل
عقب مقتل عاملة إغاثة في غارة على غزة عام 2024.. أستراليا تستدعي سفير إسرائيل photos 0
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في خطوة تصعيدية، استدعت أستراليا سفير إسرائيل لديها، اليوم الخميس، وعبرت عن غضبها إزاء قرار الجيش الإسرائيلي عدم اتخاذ إجراءات جنائية ⁠بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية في غارة جوية على غزة عام 2024.
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وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إنه لم يجد أساسا للتحقيق في مقتل 7 عاملين بمجال الإغاثة تابعين لمؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية، ومن بينهم الأسترالية زومي فرانكوم، وذلك بعد إجراء عملية لتقصي الحقائق والتقييم.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية ‌الأسترالية بيني وانغ في بيان: "هذا القرار لا يرقى إلى مستوى المساءلة التي نتوقعها"، مضيفة أن أستراليا "غاضبة" من القرار.

وأضافت: "الديمقراطيات ‌تسعى إلى معايير ‌أعلى وتقبل بها. ولن تتوقف الحكومة الأسترالية عن الضغط على إسرائيل من أجل تحقيق العدالة لزومي وزملائها".

وفي بيانها، قالت وانغ إنها طلبت من مبعوث أستراليا لدى إسرائيل نقل وجهات نظر بلادها مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي تدرس به كانبيرا خطواتها التالية.

وأقرت الوزيرة أن علاقة بلادها مع إسرائيل تمر بـ"أوقات عصيبة"، موضحة: "لدينا عاملة إنسانية أسترالية قتلت ليس بالضربة الأولى، بل في سياق 3 ضربات منفصلة على قافلة إنسانية".

وأثار الهجوم ‌تنديدات واسعة من ⁠الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء بعد سقوط القتلى، ومن بينهم مواطنون من بريطانيا وبولندا وفلسطيني وأميركي كندي.
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