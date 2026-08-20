تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وساطة إماراتية جديدة تتيح تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
20-08-2026 | 04:11
A-
A+
وساطة إماراتية جديدة تتيح تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا
وساطة إماراتية جديدة تتيح تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في التوسط في عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 206 أسرى من الجانبين في استمرار لمسار إنساني حافظ على فاعليته رغم استمرار الحرب والتصعيد العسكري.
Advertisement

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن العملية أسفرت عن الإفراج عن 103 أسرى روس ومثلهم من الجانب الأوكراني لترتفع حصيلة الأسرى الذين شملتهم عمليات التبادل بوساطة إماراتية إلى 7997 شخص  منذ بدء هذه الجهود .وتعد هذه العملية السادسة والعشرين التي تتوسط فيها أبوظبي بين الطرفين.

وتأتي عملية التبادل بعد أقل من شهرين على عملية سابقة أُعلن عنها في 26 يونيو( حزيران)وشملت الإفراج عن 320 أسيرا في مؤشر إلى استمرار قنوات التواصل الخاصة بالملفات الإنسانية بين موسكو وكييف رغم تعثر المساعي الأوسع لإنهاء الحرب.

وقالت الخارجية الإماراتية إن نجاح الوساطة يعكس تعاون الجانبين مع الجهود التي تبذلها أبوظبي مؤكدة استمرار العمل لدعم المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع والحد من تداعياته الإنسانية خصوصاً على الأسرى واللاجئين. 

وتحتفظ الإمارات بعلاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا وهو ما أتاح لها خلال السنوات الماضية لعب دور في عمليات تبادل الأسرى قبل أن يتسع حضورها الدبلوماسي في الملف الأوكراني خلال العام الجاري ، وتشكل عمليات تبادل الأسرى أحد المسارات القليلة التي استمر فيها تحقيق نتائج بين موسكو وكييف منذ اندلاع الحرب في فبراير(شباط) 2022 على الرغم من استمرار الخلافات بينهما بشأن القضايا السياسية والأمنية وشروط إنهاء النزاع.

وتأتي الوساطة الإماراتية في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب الأوكرانية حاضرة في ملفات تتصل بالأمن الغذائي والطاقة والتجارة الدولية وهي قضايا تأثرت بها دول المنطقة وبينها لبنان بصورة متفاوتة منذ بداية النزاع.

ولا تحمل عملية التبادل الأخيرة مؤشرات مباشرة على تقدم نحو تسوية سياسية لكنها تظهر استمرار قدرة الطرفين على التوصل إلى تفاهمات محددة عبر وسطاء موثوقيين فيما يقترب عدد الأسرى الذين شملتهم الوساطات الإماراتية منذ انطلاقها من ثمانية آلاف شخص.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية: تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 15:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بوساطة إماراتية.. إنجاز عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 15:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين روسيا وأوكرانيا من خلال هذه الوساطات 7997 أسيرا
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 15:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: روسيا وأوكرانيا قد تجريان قريبا عملية تبادل للأسرى
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 15:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات العربية المتحدة

وزارة الخارجية

الإماراتية

الأوكرانية

الإماراتي

دبلوماسي

أوكرانيا

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-08-20
Lebanon24
06:40 | 2026-08-20
Lebanon24
06:30 | 2026-08-20
Lebanon24
05:30 | 2026-08-20
Lebanon24
05:18 | 2026-08-20
Lebanon24
05:14 | 2026-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24