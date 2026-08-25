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عربي-دولي

آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية.. قتيلان وحريق بمصفاة نفط في هجوم أوكراني

Lebanon 24
25-08-2026 | 03:17
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آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية.. قتيلان وحريق بمصفاة نفط في هجوم أوكراني
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أعلن حاكم منطقة كراسنودار جنوب روسيا فينيامين كوندراتييف على تطبيق تيلغرام اليوم الثلاثاء أن النيران اشتعلت في مصفاة أفيبسكي للنفط عقب هجوم بطائرات مسيرة.
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وأشار إلى أن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيّرة على محطة أفيبسكي للسكك الحديدية.

وتستهدف أوكرانيا مصافي النفط الروسية وغيرها من البنى التحتية، في محاولة لتقويض جهود موسكو الحربية وتقليص إيراداتها المالية.

وذكر مصدران في قطاع التكرير أن مصفاة بيرم للنفط، وهي سابع أكبر مصفاة لتكرير النفط في روسيا من حيث الحجم، أوقفت عملياتها عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بوحداتها التكنولوجية في 21 آب الجاري.

واستهدفت المصفاة عدة مرات بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الشهور القليلة الماضية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 148 هدفاً جوياً في أجواء إقليم كراسنودار وجمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكورسك وليبيتسك وروستوف وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.


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