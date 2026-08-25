عضو في الكنيست الإسرائيلي يُشارك بتحطيم نصب تذكاري فلسطيني قرب نابلس (فيديو)

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תיעוד | צבי סוכות הרס אנדרטאות למחבלים בשומרון
לאחר שדרישתו מצה"ל לפעול להסרת אנדרטאות לזכר רוצחי ישראלים בכפרים מדמא ובורין לא מומשה, הגיע סוכות לבצע את ההרס בעצמו. צפו@tzvisuccot pic.twitter.com/Eic919zF8q
— ערוץ 7 (@arutz7heb) August 25, 2026
תיעוד | צבי סוכות הרס אנדרטאות למחבלים בשומרון
לאחר שדרישתו מצה"ל לפעול להסרת אנדרטאות לזכר רוצחי ישראלים בכפרים מדמא ובורין לא מומשה, הגיע סוכות לבצע את ההרס בעצמו. צפו@tzvisuccot pic.twitter.com/Eic919zF8q