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عربي-دولي

عضو في الكنيست الإسرائيلي يُشارك بتحطيم نصب تذكاري فلسطيني قرب نابلس (فيديو)

Lebanon 24
25-08-2026 | 04:51
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عضو في الكنيست الإسرائيلي يُشارك بتحطيم نصب تذكاري فلسطيني قرب نابلس (فيديو)
عضو في الكنيست الإسرائيلي يُشارك بتحطيم نصب تذكاري فلسطيني قرب نابلس (فيديو) photos 0
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قام عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، بمشاركة عدد من المستوطنين بتحطيم نصب تذكاري للفلسطينيين في قرية مادما قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. 

وظهر سوكوت في لقطات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام، وهو يدمر الضريح بمطرقة، وآخر هو يصور الواقعة بهاتفه الشخصي، بينما كان مستوطن يضرب نصب "ضريح الشهداء".
 
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كما أظهرت اللقطات وجود قوات إسرائيلية في الموقع، إلى جانب مركبة عسكرية تغلق الشارع، أثناء عملية تحطيم النصب التذكاري الفلسطيني.

وأثارت مشاركة الجيش في تأمين تحرك النائب انتقادات داخل إسرائيل، إذ هاجم عضو الكنيست جلعاد كاريف الواقعة، مشيرا إلى أن طلبات تقدم بها نواب من اليسار لزيارة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة رفضت سابقا بدعوى عدم توفر قوات كافية.

وقال كاريف إن الجيش وجد، في هذه الحالة، القوات اللازمة لمرافقة سوكوت إلى داخل قرية فلسطينية، محذرا من التداعيات الأمنية لمثل هذه التحركات.


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