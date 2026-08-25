بالفيديو... بن غفير اقتحم مقرّ "الأونروا": لا مكان للوكالة في القدس

قال وزير المتطرف إيتمار ، إنّ " عاصمة وستبقى كذلك".



ووصف بن غفير خلال اقتحامه مقرّ لإغاثة وتشغيل اللاجئين في بلدة كفر عقب، موظفي "الأونروا" بأنهم "كانوا ضالعين بالإرهاب".

وأضاف: "لا مكان للأونروا في القدس". (ارم نيوز)