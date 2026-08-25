بالفيديو... بن غفير اقتحم مقرّ "الأونروا": لا مكان للوكالة في القدس

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بن غفير خلال اقتحامه معهد يتبع للأونروا في كفر عقب بالقدس المحتلة - صدى نيوز
- جلب معه قناة 14 العبرية اليمينية المتطرفة لتغطية اخبارية حصرية ولإجراء مقابلة معه حول الحدث الذي يهدف لإخلاء المكان pic.twitter.com/xrNkTuNwup
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 25, 2026
بن غفير خلال اقتحامه معهد يتبع للأونروا في كفر عقب بالقدس المحتلة - صدى نيوز
- جلب معه قناة 14 العبرية اليمينية المتطرفة لتغطية اخبارية حصرية ولإجراء مقابلة معه حول الحدث الذي يهدف لإخلاء المكان pic.twitter.com/xrNkTuNwup