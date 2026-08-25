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عربي-دولي

بالفيديو... بن غفير اقتحم مقرّ "الأونروا": لا مكان للوكالة في القدس

Lebanon 24
25-08-2026 | 05:17
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بالفيديو... بن غفير اقتحم مقرّ الأونروا: لا مكان للوكالة في القدس
بالفيديو... بن غفير اقتحم مقرّ الأونروا: لا مكان للوكالة في القدس photos 0
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنّ "القدس عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك".

ووصف بن غفير خلال اقتحامه مقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في بلدة كفر عقب، موظفي "الأونروا" بأنهم "كانوا ضالعين بالإرهاب".
 
وأضاف: "لا مكان للأونروا في القدس". (ارم نيوز)
 
 
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