الحوثيون يحيلون موظفين أمميين وعاملين بالمنظمات الدولية للمحاكمة

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أحالت جماعة ، عدداً من موظفي ، والعاملين في المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، للمحاكمة، وذلك بعد أكثر من عامين من الاعتقال التعسفي وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.وأفادت مصادر اعلامية يمنية، إن الجماعة أحالت الموظف في إلى اليمن، سامي الكلابي، إلى الجزائية المتخصصة في ، تمهيداً للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة، وذلك بعد أكثر من عامين على اختطافه.وأضافت المصادر أن ذلك جاء بعد أيام من إحالة أربعة من العاملين والاستشاريين لدى المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية، (الدكتور علي المضواحي، وعاصم العشاري، ولبيب شائف ، ومراد ظافر)، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وجميعهم تم اختطافهم ضمن حملة واسعة شنتها ميليشيا الحوثي أواخر ومطلع يونيو من العام 2024م، طالت العشرات من العاملين في المنظمات الأممية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي بصنعاء.