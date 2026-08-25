إضطرابات واسعة... ما الذي يجري في مطارات أوروبا؟

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تشهد حركة الطيران في اضطرابات ملحوظة تشمل آلاف حالات تأخير الرحلات وإلغاء بعضها في عدة مطارات رئيسية، بسبب مزيج من الإضرابات العمالية، ونقص موظفي المراقبة الجوية، وضغوطات الصيف.ففي مطار سخيبول في أمستردام، بدأ موظفو الأمن التابعون لنقابات CNV وFNV سلسلة من التوقفات المؤقتة والمنظمة عن العمل داخل صالات المغادرة، مما تسبب في ازدحام شديد وطوابير انتظار طويلة للمسافرين.أما في ، فيستمر الإضراب المفتوح وغير المحدد بمدة لعمال المناولة الأرضية "Groundforce" في مطار ، بالتوازي مع إضراب عمال شركة "Swissport" في مطار بالما دي مايوركا، مما يؤدي إلى تأخر معالجة الأمتعة وتأجيل الرحلات لشركات مثل "لوفتهانزا"، والخطوط ، والخطوط الهولندية.وتسجل المطارات الأوروبية الكبرى مثل فرانكفورت، وباريس شارل ديغول، ولندن هيثرو، ومدريد أكثر من 3,400 حالة تأخير و104 حالات إلغاء بسبب النقص الهيكلي في موظفي المراقبة الجوية التابعين للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية. (روسيا اليوم)