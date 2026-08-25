بالفيديو... طائرة نقل عسكريّة أميركيّة هبطت في روسيا!

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
طائرة عسكرية أمريكية تهبط في موسكو وموكب دبلوماسي يتحرك بعدها
أثار هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية من طراز سي-17 في مطار فنوكوفو بموسكو تساؤلات واسعة، في ظل صمت رسمي من واشنطن وموسكو حول سبب وجودها في الأراضي الروسية.
في الفيديو الأول، نشر ماريو نوفال، مؤسس أكبر برامج الأخبار… pic.twitter.com/6Qv1SP4LA2
— mahmoud khalil (@sahel2212) August 25, 2026
Advertisement
طائرة عسكرية أمريكية تهبط في موسكو وموكب دبلوماسي يتحرك بعدها
أثار هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية من طراز سي-17 في مطار فنوكوفو بموسكو تساؤلات واسعة، في ظل صمت رسمي من واشنطن وموسكو حول سبب وجودها في الأراضي الروسية.
في الفيديو الأول، نشر ماريو نوفال، مؤسس أكبر برامج الأخبار… pic.twitter.com/6Qv1SP4LA2
— mahmoud khalil (@sahel2212) August 25, 2026
طائرة عسكرية أمريكية تهبط في موسكو وموكب دبلوماسي يتحرك بعدها
أثار هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية من طراز سي-17 في مطار فنوكوفو بموسكو تساؤلات واسعة، في ظل صمت رسمي من واشنطن وموسكو حول سبب وجودها في الأراضي الروسية.
في الفيديو الأول، نشر ماريو نوفال، مؤسس أكبر برامج الأخبار… pic.twitter.com/6Qv1SP4LA2