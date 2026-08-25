بالفيديو... طائرة نقل عسكريّة أميركيّة هبطت في روسيا!

أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الملاحة الجوية، أنّ طائرة نقل عسكرية أميركية كبيرة من طراز "بوينغ غلوب ماستر"، هبطت اليوم الثلاثاء، في مطار فنوكوفو في .





وكانت الطائرة التي تحمل رقم الذيل المسجل في 07-7181 قد أقلعت مباشرة من ريجا في لاتفيا وهبطت في موسكو.



وفي هذا السياق، قال إنّه لا يملك أي معلومات عن الطائرة. (العربية)