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عربي-دولي

بالفيديو... طائرة نقل عسكريّة أميركيّة هبطت في روسيا!

Lebanon 24
25-08-2026 | 09:55
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بالفيديو... طائرة نقل عسكريّة أميركيّة هبطت في روسيا!
بالفيديو... طائرة نقل عسكريّة أميركيّة هبطت في روسيا! photos 0
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أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الملاحة الجوية، أنّ طائرة نقل عسكرية أميركية كبيرة من طراز "بوينغ غلوب ماستر"، هبطت اليوم الثلاثاء، في مطار فنوكوفو في موسكو.

وكانت الطائرة التي تحمل رقم الذيل المسجل في الولايات المتحدة 07-7181 قد أقلعت مباشرة من ريجا في لاتفيا وهبطت في موسكو.

وفي هذا السياق، قال الكرملين إنّه لا يملك أي معلومات عن الطائرة. (العربية)
 
 
 
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