بشأن المنطقة...مباحثات بين عبد العاطي وويتكوف

بحث المصري بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود احتواء التوتر، حسب بيان صادر عن .

وأكد عبد العاطي "أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشدداً على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة، بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويحفظ أمن ومصالح دولها وشعوبها".

كما أكد وزير الخارجية المصري، "أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأميركية وتنفيذ ما تضمنته من تفاهمات، بوصفها خطوة بناءة نحو خفض حدة التوترات، وتعزيز الأمن والاستقرار في ".

وشدد عبد العاطي على "ضرورة ضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة وعدم عرقلة حركة السفن، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة"، مؤكداً "ما تمثله حرية الملاحة من أهمية بالغة للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، وضرورة تجنيب الممرات المائية الدولية تداعيات التصعيد والتوترات الإقليمية"، بحسب البيان.