زيلينسكي: أوكرانيا حصلت على صواريخ باتريوت

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تلقت بعض صواريخ باتريوت الاعتراضية بعد أسابيع من الشكاوى من عدم احترام الحلفاء الغربيين لالتزامات التسليم رغم أنه امتنع عن تحديد عدد الصواريخ أو الجهة التي أرسلتها.
وكتب زيلينسكي على تليغرام: "نشكر شركاءنا على كل هذا الدعم".
وقال خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الاستوني آلار كاريس، إن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الصواريخ الاعتراضية.
وانتقد زيلينسكي على مدى أسابيع الحلفاء الغربيين لعدم احترام تعهداتهم بتسليم الأسلحة، قائلا إنهم يفضلون الاحتفاظ بالأسلحة لأنفسهم.