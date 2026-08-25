مظلوم عبدي يعلن حل "قسد"...إليكم التفاصيل

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أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، حل الإدارة الذاتية في شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
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وأكد عبدي في مؤتمر صحافي من العاصمة السورية دمشق، أن مهمة قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة انتهت، مشيراً إلى استكمال عمليات دمجها ضمن ألوية الجيش السوري.
وقال: "تغيرت الظروف اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة، فبعد الاتفاق مع الرئيس أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلّها كقوة عسكرية مستقلة".
وأضاف: "نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام".