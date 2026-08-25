مظلوم عبدي يعلن حل "قسد"...إليكم التفاصيل

أعلن قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي، حل في وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، واندماجها الكامل في مؤسسات .

Advertisement وأكد عبدي في مؤتمر صحافي من العاصمة ، أن مهمة قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة انتهت، مشيراً إلى استكمال عمليات دمجها ضمن ‏ألوية .



وقال: "تغيرت الظروف اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا ‏الجديدة، فبعد الاتفاق مع الرئيس واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ‏ألوية الجيش السوري فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل ‏مسؤولية عن حلّها كقوة عسكرية مستقلة".



وأضاف: "نريد ‏أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن ‏زمن السلاح إلى زمن السلام".