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عربي-دولي

مظلوم عبدي يعلن حل "قسد"...إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-08-2026 | 14:30
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مظلوم عبدي يعلن حل قسد...إليكم التفاصيل
مظلوم عبدي يعلن حل قسد...إليكم التفاصيل photos 0
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أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، حل الإدارة الذاتية في شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

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وأكد عبدي في مؤتمر صحافي من العاصمة السورية دمشق، أن مهمة قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة انتهت، مشيراً إلى استكمال عمليات دمجها ضمن ‏ألوية الجيش السوري.

وقال: "تغيرت الظروف اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا ‏الجديدة، فبعد الاتفاق مع الرئيس أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ‏ألوية الجيش السوري فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل ‏مسؤولية عن حلّها كقوة عسكرية مستقلة".

وأضاف: "نريد ‏أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن ‏زمن السلاح إلى زمن السلام".

 

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