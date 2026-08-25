أردوغان: تركيا بلا إرهاب تعزز استقرار المنطقة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تحقيق أهداف مسار "تركيا بلا إرهاب" سيفتح أبواب مرحلة جديدة أمام بلاده ويعزز الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الأتراك والأكراد والعرب إخوة لا يمكن لأحد أن يفرقهم.
وفيما يتعلق بمسار "تركيا بلا إرهاب"، قال أردوغان إن تحقيق أهداف هذا المسار سيفتح أبواب مرحلة جديدة أمام البلاد، وسيعزز الاقتصاد إلى جانب الأخوة، كما سيسهم في وصول المنطقة، ولا سيما سوريا والعراق، إلى أجواء من الاستقرار والسلام. وشدد الرئيس أردوغان على أن جميع الشعوب الشقيقة في المنطقة ستستفيد من ذلك إلى جانب تركيا وشعبها.