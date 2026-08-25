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عربي-دولي

باراك: حل "قسد" ودمجها في الجيش السوري تطوّر تاريخي

Lebanon 24
25-08-2026 | 16:24
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باراك: حل قسد ودمجها في الجيش السوري تطوّر تاريخي
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قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك إن حل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ودمجها في الجيش السوري تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، مؤكداً أن اندماج "قسد" بمؤسسات الدولة السورية يحوّل الانقسام إلى شراكة دائمة ويعيد للشعب فرصة صياغة مستقبله المشترك.

وأكد أنه "لا رابح ولا خاسر، بل أطراف كانت تحمل وجهات نظر مختلفة تعمل معاً لصياغة حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا".

وأشار باراك إلى أن ضمان دور شريكيه مظلوم عبدي وإلهام أحمد في حكومة سوريا "تقدير مستحق لقيادتهما ولتضحيات شركائنا الأكراد"، مضيفاً أن قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بعيدة النظر" مهّدت الطريق لاندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.

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