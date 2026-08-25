باراك: حل "قسد" ودمجها في الجيش السوري تطوّر تاريخي

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ، توم باراك إن حل قوات سوريا "قسد" ودمجها في تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، مؤكداً أن اندماج "قسد" بمؤسسات الدولة يحوّل الانقسام إلى شراكة دائمة ويعيد للشعب فرصة صياغة مستقبله المشترك.

وأكد أنه "لا رابح ولا خاسر، بل أطراف كانت تحمل وجهات نظر مختلفة تعمل معاً لصياغة حل يعزز سيادة سوريا".

وأشار باراك إلى أن ضمان دور شريكيه مظلوم عبدي وإلهام أحمد في حكومة سوريا "تقدير مستحق لقيادتهما ولتضحيات شركائنا "، مضيفاً أن قيادة الرئيس الأميركي "بعيدة النظر" مهّدت الطريق لاندماج قوات سوريا الديمقراطية في السورية.