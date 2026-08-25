ترامب ينكّس أعلام أميركا حداداً على دوللي بارتون

أعلن الرئيس الأميركي ، تنكيس الأعلام في أنحاء البلاد لمدة أسبوع حداداً على رحيل أسطورة موسيقى الكانتري عن 80 عاماً.

ورحلت بارتون بعد مسيرة فنية امتدت لنحو سبعة عقود، حققت خلالها نجاحاً عالمياً كمغنية وكاتبة أغانٍ وممثلة ورائدة أعمال وناشطة في العمل الخيري.

باعت بارتون أكثر من 100 مليون أسطوانة، وفازت بـ10 جوائز «غرامي»، ومن أبرز أغانيها Jolene وI Will Always Love You و9 to 5. كما كانت من أوائل الفنانات اللواتي تمسكن بحقوق نشر أعمالهن، وهو قرار أثمر لاحقاً بعد النجاح الهائل لأغنية I Will Always Love You بصوت .

ولم يقتصر إرثها على الموسيقى، إذ أسست مؤسسة Imagination Library التي قدمت أكثر من 300 مليون كتاب للأطفال في عدة دول.

وبعيداً عن الشهرة، عُرفت بارتون بروحها المرحة وبساطتها وحرصها على مساعدة الآخرين، لتترك خلفها إرثاً فنياً وإنسانياً جعلها واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة في العالم.