بريطانيا تدعم الجهود الأميركية بشأن إيران

قال ، جون هيلي، إن بلاده تدعم الجهود الأميركية للتوصل إلى حل بشأن ، وترحب بالخطوات الرامية إلى زيادة الضغط عليها، بما في ذلك الموسعة التي أعلنتها ، الاثنين.

وأضاف وزير الخزانة البريطاني أن عازمة على منع النظام من استغلال الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى مواصلة العمل مع أميركا لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران.

ودعا هيلي إيران إلى وقف "أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في أنحاء المنطقة، بما في ذلك .