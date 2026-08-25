بريطانيا تدعم الجهود الأميركية بشأن إيران

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قال وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، إن بلاده تدعم الجهود الأميركية للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن إيران، وترحب بالخطوات الرامية إلى زيادة الضغط عليها، بما في ذلك العقوبات الموسعة التي أعلنتها واشنطن، الاثنين.
وأضاف وزير الخزانة البريطاني أن بريطانيا عازمة على منع النظام الإيراني من استغلال الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى مواصلة العمل مع أميركا لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران.
ودعا هيلي إيران إلى وقف "أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في أنحاء المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز.