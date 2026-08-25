الخارجية الإيرانية تعلق على العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران

قال المتحدث باسم الخارجية بقائي إن بلاده ترفض ما وصفه بـ"الترهيب الأمريكي" والعقوبات المفروضة عليها، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق .

وجاءت تصريحات بقائي تعليقًا على الجديدة ضد ، بعدما أعلنت الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على أكثر من 60 فردًا وكيانًا وسفنًا في دول مختلفة، بهدف قطع قنوات التمويل الرئيسية لطهران.

وكتب بقائي عبر منصة "إكس": "لن تقبل تحترم نفسها وسيادتها ومصالحها الوطنية بهذا القدر الهائل من اللاشرعية والترهيب المنهجي"، مضيفًا أن هذه الممارسات تمثل "تدميرًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".