الخارجية الإيرانية تعلق على العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ترفض ما وصفه بـ"الترهيب الأمريكي" والعقوبات المفروضة عليها، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجاءت تصريحات بقائي تعليقًا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على أكثر من 60 فردًا وكيانًا وسفنًا في دول مختلفة، بهدف قطع قنوات التمويل الرئيسية لطهران.
وكتب بقائي عبر منصة "إكس": "لن تقبل أي دولة تحترم نفسها وسيادتها ومصالحها الوطنية بهذا القدر الهائل من اللاشرعية والترهيب المنهجي"، مضيفًا أن هذه الممارسات تمثل "تدميرًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".