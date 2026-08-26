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عربي-دولي

في النيبال.. زلزال يفجر فيضانات في إقليم راسوا

Lebanon 24
26-08-2026 | 08:45
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أعلن وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أن زلزالا وانهيارا أرضيا تبعه كانا السبب في حدوث فيضانات كبيرة في نهر بوتي كوشي في نيبال الجبلية. 
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ونقلت صحيفة "راتوباتي" عن خانال قوله: "وقع زلزال اليوم، وتسبب في انهيار أرضي كبير أدى إلى سد النهر، والذي من الواضح أنه تسبب في الفيضان".

وأشار إلى أن الحكومة بدأت عمليات الإنقاذ وجمع البيانات حول الأضرار، ويجري توضيح ملابسات الحادث بالتنسيق مع الدول المجاورة.
 
وأفادت صحيفة "راتوباتي" نقلا عن مديرية شرطة مقاطعة باغماتي أن "مياه الفيضانات في نهر تريشولي، الذي ينبع من "التبت"، أسفرت عن مصرع 16 شخصا وإصابة 36 آخرين".

واجتاح فيضان قوي من الجانب الصيني لنهر بوتي كوشي أقليم راسوا صباح اليوم الأربعاء ملحقا أضرارا جسيمة.

وقد أصدرت السلطات حالة تأهب قصوى للمجتمعات الواقعة أسفل مجرى النهر.

وأفادت هيئة السياحة في البلاد أن أكثر من 380 سائحا، من بينهم 291 أجنبيا في عداد المفقودين بعد الفيضانات. (روسيا اليوم) 
 
 

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