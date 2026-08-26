ترامب: الحرب بين أميركا وإيران ستنتهي "قريباً جداً"

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أكد الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، أن الحرب بين وإيران ستنتهي "قريباً جداً".قال في مقابلة صحفية: "أعتقد أن الحرب مع ستنتهي قريباً، لأن مضيق هرمز مفتوح. تعبره الآن سفن كثيرة، ونحن نسمح لها بالمرور. لم تعد هناك ألغام. ربما رأيتم إعلاننا هذا يوم أمس. لقد تخلصنا من كل الألغام، والمضيق يعمل الآن".وتتعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بسبب خلاف بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي. ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط، أغلقت عملياً هذا الممر المائي الحيوي، وردت بفرض حصار بحري على موانئ إيران. ولا تزال حركة الملاحة شبه متوقفة عبر المضيق، ما يُعطّل أسواق الطاقة العالمية بينما تطالب واشنطن بعودة الملاحة في المضيق إلى الوضع الذي كانت عليه قبل بدء الحرب.كما أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن المرشد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في شباط، لا يزال على قيد الحياة. وقال: "لا أعتقد أنه مات. لقد أصيب بجروح بالغة. الجانب الأيسر من جسده، ذراعه، ساقه، كل شيء. لقد أصيب بجروح بالغة. لكنني لا أعتقد أنه مات".