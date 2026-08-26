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عربي-دولي

ترامب: الحرب بين أميركا وإيران ستنتهي "قريباً جداً"

Lebanon 24
26-08-2026 | 09:59
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ترامب: الحرب بين أميركا وإيران ستنتهي قريباً جداً
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ستنتهي "قريباً جداً".
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قال ترامب في مقابلة صحفية: "أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، لأن مضيق هرمز مفتوح. تعبره الآن سفن كثيرة، ونحن نسمح لها بالمرور. لم تعد هناك ألغام. ربما رأيتم إعلاننا هذا يوم أمس. لقد تخلصنا من كل الألغام، والمضيق يعمل الآن".

وتتعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بسبب خلاف بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي. ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط، أغلقت طهران عملياً هذا الممر المائي الحيوي، وردت واشنطن بفرض حصار بحري على موانئ إيران. ولا تزال حركة الملاحة شبه متوقفة عبر المضيق، ما يُعطّل أسواق الطاقة العالمية بينما تطالب واشنطن بعودة الملاحة في المضيق إلى الوضع الذي كانت عليه قبل بدء الحرب.

كما أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في شباط، لا يزال على قيد الحياة. وقال: "لا أعتقد أنه مات. لقد أصيب بجروح بالغة. الجانب الأيسر من جسده، ذراعه، ساقه، كل شيء. لقد أصيب بجروح بالغة. لكنني لا أعتقد أنه مات".
 
في سياق آخر، قال ترامب إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) جون راتكليف إلى موسكو كانت "شبه روتينية"، ملمحاً إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وصرّح ترامب: "كان الأمر شبه روتيني.. نود أن نرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي"، مؤكداً أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
 
 
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