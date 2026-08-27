الشرع يدفع فاتورة مطعم بدمشق باستخدام بطاقة "فيزا".. شاهدوا الفيديو

قام الرئيس السوري بأول عملية دفع باستخدام بطاقة "فيزا" في ، وذلك عقب رفع اسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأطل في مقطع مصور نشره حاكم مصرف سوريا المركزي ، عبر حسابه على منصة "إكس" الخميس، وهو يدفع فاتورة أحد المطاعم بدمشق، باستخدام بطاقة "فيزا".

أن نشهد هذه اللحظة مع فخامة أحمد الشرع @AH_AlSharaa وأن تتم أول عملية دفع باستخدام ببطاقة فيزا @Visa في قلب دمشق في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو بالنسبة لي شعور يصعب اختصاره بالكلمات

بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل و المسؤولية pic.twitter.com/xbH7Kge9Re — Safwat Raslan (صفوت رسلان) (@SafwatRaslan) August 26, 2026 Advertisement

وعلّق رسلان على الفيديو قائلاً: "أن نشهد هذه اللحظة مع الرئيس، وأن تتم أول عملية دفع باستخدام بطاقة فيزا في قلب دمشق في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو بالنسبة لي شعور يصعب اختصاره بالكلمات".



وأضاف أنها "بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل والمسؤولية".



أتت عملية الدفع بعد إعلان الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية تصنيفاً استمر 47 عاماً، ورافقته قيود اقتصادية ومالية مشددة.