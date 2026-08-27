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عربي-دولي

الشرع يدفع فاتورة مطعم بدمشق باستخدام بطاقة "فيزا".. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
27-08-2026 | 02:47
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الشرع يدفع فاتورة مطعم بدمشق باستخدام بطاقة فيزا.. شاهدوا الفيديو
الشرع يدفع فاتورة مطعم بدمشق باستخدام بطاقة فيزا.. شاهدوا الفيديو photos 0
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قام الرئيس السوري أحمد الشرع بأول عملية دفع باستخدام بطاقة "فيزا" في دمشق، وذلك عقب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

وأطل الشرع في مقطع مصور نشره حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، عبر حسابه على منصة "إكس" الخميس، وهو يدفع فاتورة أحد المطاعم بدمشق، باستخدام بطاقة "فيزا".
 
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وعلّق رسلان على الفيديو قائلاً: "أن نشهد هذه اللحظة مع الرئيس، وأن تتم أول عملية دفع باستخدام بطاقة فيزا في قلب دمشق في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو بالنسبة لي شعور يصعب اختصاره بالكلمات".

وأضاف أنها "بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل والمسؤولية".

أتت عملية الدفع بعد إعلان الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية تصنيفاً استمر 47 عاماً، ورافقته قيود اقتصادية ومالية مشددة.
 
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